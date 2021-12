Salud Pública activa alerta epidemiológica en el Gran Santo Domingo y Santiago

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este miércoles que ha sido puesto en alerta epidemiológica el Distrito Nacional y las provincia Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal por el incremento de los casos de COVID-19.

La alerta se emitió por ser las demarcaciones con más casos. “En primer lugar el Distrito Nacional, en segundo lugar Santiago, en tercero la provincia Santo Domingo y en cuarto lugar San Cristóbal, todas con muchos casos”, dijo Rivera.

Las autoridades esperan que los contagios sigan en aumento.

“En las últimas semanas a nivel mundial se ha observado un incremento significativo de COVID-19 en gran parte por la variante ómicron. La República Dominicana no ha quedado exenta y se espera un aumento más significativos de casos de COVID-19 ante la variante ómicron”, señala la declaración de Salud Pública.

En tal sentido, el ministro llamó a la población a “usar la mascarilla de manera adecuada, acudir lo antes posible a un puesto de vacunación para culminar el plan de vacunación de COVID-19, aplicar la dosis de refuerzo opcional, cuarta dosis, iniciando con los médicos, personal farmacéutico, los mayores de 60 años, y las personas que lo requieran por una condición especial”.

Llamó además a reducir el aforo de personas a no más de 50% , incluyendo los estadios deportivos. "Recomendamos a las personas no vacunadas no exponerse innecesariamente para evitar su contagio".