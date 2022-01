Abinader afirma que es responsabilidad de todos seguir impulsando el turismo

El presidente de la República, Luis Abinader, dijo a directores de medios y periodistas dominicanos que participaron de Fitur 2022, que es responsabilidad de todos seguir impulsando el turismo el país y tomar más conciencia de que ese es el sector económico más importante.

“Y estoy totalmente seguro, que los mejores años, los mejores tiempos, si continuamos trabajando como lo hemos hecho, en el turismo, están por venir”, dijo el mandatario durante un desayuno realizado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realiza en Madrid, España, en el que también informó que disponen de datos de proyectos que pueden hacer cambios sustanciales en este sector para el beneficio de todo el país.

Al respecto agregó que se debe seguir trabajando desde el Gabinete de Turismo, no solamente con las instituciones financieras, sino también con toda la sociedad dominicana.

Agradeció a los comunicadores que han apoyado grandemente el turismo y han colaborado con la gestión y les pidió que continúen con su apoyo, al tiempo que citó la importancia de informar con verificación de datos y fuentes por lo sensible del tema.

Dijo que ya no falta una cadena hotelera que no quiera estar en el país, que no se haya acercado, que quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir.

El presidente Abinader recordó una cena que sostuvo con productores de la región de Jarabacoa y Constanza el año pasado donde uno de los participantes le agradeció por su empeño puesto en el turismo.

Citó el caso de un productor con cinco camiones con vegetales partiendo todas las mañanas hacia Punta Cana en tiempos normales, pero cuando la pandemia del COVID-19 llegó, los hoteles cerraron y este tuvo que parar los envíos.

Su agradecimiento al mandatario viene a colación por la recuperación que el productor ha tenido, ya que esperaba, contó el el jefe de Estado, que en noviembre empezó a enviar uno, en febrero tenía dos, ya en agosto contaba con tres, y tenía la seguridad que para final de año ya van a estar viajando los cinco camiones de las fincas de esos agricultores que van a llevar esos vegetales a los hoteles de Punta Cana.

Agradecimiento al Gabinete y Ministerio Turismo

El presidente Abinader agradeció al ministro de Turismo David Collado y a su equipo de viceministros por el trabajo que han realizado, demostrando profesionalidad y planificación.

Puntualizó que, si la variante ómicron no hubiese aparecido, en vez de 729 mil turistas en el mes de diciembre quizás, quizás ese número se hubiese acercado a los 800 mil.

“Y eso nos está afectando en la afluencia de turistas en las primeras dos semanas aunque ya lo que hemos visto es que en las últimas dos semanas se va a recuperar de enero y también en febrero está en excelente situación, porque parece que a nivel internacional y podría decir que es lo mismo en República Dominicana ha llegado a los que llaman los medios a una meseta, que ni crece ni disminuye, pero ya después de esa meseta empezaría a disminuir, como le dicen los especialistas refiriéndonos a la variante ómicron”, dijo el jefe de Estado.