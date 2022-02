Banilejos creen parientes iban en embarcación que naufragó cerca de Florida

Dos familias banilejas expresaron este miércoles su desesperación porque no tienen informaciones de sus familiares que realizaron un viaje en una embarcación hacia las Bahamas, con Estados Unidos como destino final.

Juana Emilia Pérez, madre de Wilkin Romely Méndez Feliz, de 18 años, contó que tiene más de una semana que no recibe información sobre su hijo, con quien se comunicaba frecuentemente desde que emprendió el viaje el pasado 15 de enero.

"Él (Wilkin) salió el 15 de enero. El 22 de enero me llamó y hablamos mucho, pero la última llamada de fue como a las 9:00 de la noche y me dijo: ‘mami, yo estoy bien, no me ha pasado nada, me iban a sacar (desde Bahamas a Estados Unidos), pero nos devolvieron porque se nos dañó una lancha", relató Juana.

Juana Emilia contó que esa misma noche su hijo partió hacia Miami, trayecto en el cual se perdió el contacto. Al día siguiente surgieron las informaciones sobre un naufragio cerca de las costas de Florida, Estados Unidos.

En tanto que Dania Santos, hermana de Yunior Pascual Santos Báez, de 49, quien también hizo el viaje, dejó de tener contacto con él desde el día 22 de enero.

Ante la situación, Santos comenzó a investigar con los organizadores del viaje, quienes le confirmaron que hubo un naufragio, pero le aseguraron que no se trataba de la embarcación en que viajaba su familiar.

“Cuando llegué donde el hombre del viaje, él dijo que esa no fue la embarcación, que él está vivo, que no se fue en esa", sostuvo Dania Santos. Dijo que por varios días el hombre, a quien identifica como Amali, le mantuvo esa versión, pero que luego él se fue del pueblo con su familia y la llamó para decirle que su pariente sí murió en el naufragio.

Entre 18,000 y 20,000 dólares pagaron los dominicanos que se presume iban en la embarcación que naufragó cerca de las costas de Florida.

Dania Santos, hermana de Yunior Pascual Santos, uno de los que emprendió un viaje en una embarcación. DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI Velones encendidos al santo Martín de Porres (I) y a Martín de Porres.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que todavía no se cuenta con un número oficial de los dominicanos que podrían haber estado en el naufragio, por lo que exhortó a los familiares que creen que un pariente iba en la barcaza, acercarse a la institución.

El conocimiento de que dominicanos también iban en la embarcación surgió cuando el único sobreviviente, el colombiano Juan Esteban Montoya Caicedo, hizo mención de que, en el bote con 40 personas, había dominicanos, haitianos, bahameños y jamaicanos.

“Con el Departamento de Estado estamos haciendo todos los esfuerzos para que, en caso de que se determine de manera más oficial la participación de dominicanos, tener la información”, informó la Cancillería a este medio.