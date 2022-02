Aplazan audiencia sobre caso de niños muertos tras ser atropellados en SPM

Abogados dicen que se pospuso porque desconocían qué solicitaría la fiscalía

La audiencia en la que se conocería este lunes el caso de los tres niños atropellados en el sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís, por el conductor de una yipeta, fue aplazada para el próximo miércoles, a las 10:00 de la mañana.

En el accidente murieron dos de los niños y un tercero resultó gravemente herido.

Miguel Arredondo, uno de los abogados de los familiares de las víctimas, dijo que la audiencia, en el Palacio de Justicia de la citada provincia y contra el conductor Andrés Julio Céspedes, se pospuso porque, junto a la parte de la defensa, desconocían qué solicitaría la fiscalía y que debían leer el expediente.

Se recuerda que Andrés Julio Céspedes se entregó la pasada semana a las autoridades después de una advertencia del presidente Luis Abinader de que el caso de los menores no quedaría impune.

Los niños fueron atropellados por la yipeta Toyota 4Runner Limited 4WD, año 2014, negra, placa G429832, cuyo conductor se montó en el asiento del pasajero, tras el choque, y su acompañante tomó el guía. El momento quedó captado por cámaras de vigilancia.

Por el accidente todavía está prófugo Héctor Geovanny Morla, quien acompañaba a Céspedes y a quien este le pasó el guía, según la cámara.

Los infantes fallecidos son Yeremi Novel, de 7 años, y de Yeferson Novel, de 5. El herido es Yeferson Novel.

La yipeta con la que fueron atropellados fue dejada abandonada días después del accidente.