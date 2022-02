Dejan abandonada yipeta con la que fueron embestidos niños en San Pedro de Macorís

Los niños Yeremi Novel, de 7 años, y Yeferson Novel, de cinco, fallecieron en momentos en que caminaban por el sector Santa Fe

El subdirector de la Regional Sureste de la Policía Nacional, coronel José Rafael Gómez Fernández, confirmó este martes que fue dejada abandonada la yipeta con la que fueron embestidos dos niños que resultaron muertos en el sector Santa Fe, en San Pedro de Macorís.

Gómez Fernández dijo que la yipeta fue encontrada en la bomba Los Hatillos, de la provincia de Hato Mayor, por lo que todavía siguen detrás del paradero de los responsables del hecho.

El coronel aseguró que pronto estarán dando respuesta a los familiares y a la sociedad, y manifestó que no descansarán hasta dar con los responsables del hecho.

Gerardo José Novel Taveras, padre de los niños Yeremi Novel, de 7 años, y de Yeferson Novel, de cinco, narró a Diario Libre que cuando sucedió el accidente, él iba caminando por una acera del sector junto con los menores, los cuales acababan de salir del play de béisbol, cuando de repente la yipeta los impactó.

“La yipeta se subió a la acera donde nosotros estábamos y que íbamos para nuestra casa, yo traté de detener a los que iban en el vehículo, pero ellos se fueron y todavía no los han agarrado”, se lamentó.

Manifestó que se sienten muy dolidos y aseguró que lo único que quieren es que los responsables den la cara y paguen por sus hechos.

Dijo que el tercer niño, Yeferson Novel, de 5 años de edad, continúa grave en un centro de salud de Santo Domingo, batallando por su vida.

