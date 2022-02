Ciudadanos divididos tras anuncio de suspensión de medidas restrictivas por el COVID-19

Tras el anuncio del presidente Luis Abinader la noche de este miércoles de que suspenderán todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19, cuidadanos reaccionaron a favor y en contra de la medida.

“A la juventud nos molesta mucho el uso de la mascarilla, además, es muy incómodo tener que estar pendiente a ella. Nos alegra que el presidente tomara esa decisión para beneficio de nosotros”, dijo Javier Francisco Peña al ser cuestionado sobre la decisión del Poder Ejecutivo.

Asimismo, indicó que la población juvenil debe seguir vacunándose contra el coronavirus.

De su lado, Francisca Luna Núñez, mostró su oposición a la resolución del Jefe de Estado.

“Yo no estoy de acuerdo, al contrario, pienso que eso no debió suceder en este momento. La gente antes no se cuidaba y se vacunaba de manera obligatoria, imagínese ahora, pero hay que aceptar lo que el presidente diga”, manifestó García Núñez.

De igual manera, Pablo Javier Feliz, opinó que se debieron mantener las restricciones porque la pandemia del coronavirus no se ha acabado.

“Mucha gente piensa que el coronavirus se fue, pero no es así, debemos seguir cuidándonos para proteger a nuestras familias. Yo seguiré usando mi mascarilla y utilizando mi tarjeta de vacunación”, señaló.

Sin embargo, otros habitantes celebraron la información diciendo que tendrán más tiempo de ir a los bancos, ir a los restaurantes, salir a dividirse y poder sentirse libres.

Tal es el caso de Antonio Guzmán Fernández, quien contó las dificultades por la que atravesó cada vez que le tocaba asistir al banco.

“Los bancos deben retornar todo el personal a darle servicio a uno, usted no se imagina lo molesto que ir a sacar tu dinero y tener que esperar, entrar de diez a diez, después solamente dos cajeros atendiendo a todo el mundo, yo si me alegro de esto”, narró Guzmán Fernández.

Mientras que, Rosa María Mercado, se regocijó a enterarse del pronunciamiento del mandatario.

“Yo me siento feliz por eso, ya que no tendré que ir a tomarme unos tragos corriendo porque cerrarán el negocio a la 2:00 de la mañana, ahora me sentaré y beberé tranquila”, subrayó María Mercado.