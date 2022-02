Hungría moviliza unidades militares cerca de la frontera con Ucrania

Hungría desplegará a soldados y equipos militares en las zonas de su territorio fronterizas con Ucrania, anunció este martes el ministro magiar de Defensa, Tibor Benko.



"Si hay una escalada de la situación en Ucrania no solo habrá actividades bélicas en el este del país, sino que también podrían expandirse hacia Kiev" y las zonas fronterizas con Hungría, advirtió el ministro, citado por la agencia local MTI.



Explicó que los militares deben vigilar las fronteras del este, con Ucrania, para asegurar que no puedan entrar en el país grupos armados.



Además, el país se prepara para la eventual llegada de refugiados ucranianas y las tareas humanitarias relacionadas que debe organizar al respecto, agregó Benko.



Las primeras unidades llegarán esta misma tarde a la región, adelantó el ministro, sin especificar la magnitud de los contingentes que se van a desplegar.



Las relaciones entre Hungría y Ucrania son tensas desde hace años, ya que por una parte Budapest acusa a su vecino de no respetar los derechos de las minorías étnicas en el país, entre ellas la magiar, de unas 150.000 personas, mientras que Kiev acusa al país centroeuropeo de apoyar las políticas de Rusia.



De hecho, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, es uno de los mejores aliados comunitarios de Moscú y en el pasado ha criticado las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia por su anexión de la península ucraniana de Crimea.



Hasta el momento, el Gobierno de Orbán, a diferencia de la gran mayoría del resto de los socios de la UE y de la comunidad internacional, no ha condenado la decisión rusa de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, situadas en el este de Ucrania.



No obstante, sí adelantó que Hungría comparte la postura conjunta de la Unión Europea en relación con Ucrania.



Además, en un breve comunicado publicado en la red social de Facebook, Orbán expresó el apoyo húngaro a la soberanía ucraniana.



"Apoyamos la soberanía de Ucrania, le dije hoy al jefe de Estado ucraniano. Nuestra patria forma parte de los esfuerzos conjuntos de la Unión (Europea) por la paz", reza la escueta nota.



El Gobierno magiar ha alertado sobre la posibilidad de un importante flujo migratorio desde Ucrania hacia Hungría en caso de guerra, que podría llegar a ser de varios centenares de miles de persona.

