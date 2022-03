Delincuentes tienen en "zozobra" a residentes y vendedores de varios sectores de la capital

La delincuencia en República Dominicana tiene a residentes de diferentes sectores de la capital en “zozobra”, y según la percepción de los ciudadanos, este es uno de los problemas principales que no solo afecta a los barrios populares, sino que ha creado un dolor de cabeza en todo el país.

Los esfuerzos que las autoridades correspondientes afirman que han realizado para garantizar la seguridad ciudadana, no han tenido resultados acertados. La inseguridad que existe no permite que los ciudadanos puedan salir a las calles sin el miedo de ser asaltados, y como ha ocurrido en otras ocasiones, temen terminar en un escenario lamentable.

Tras un recorrido realizado por Diario Libre, trabajadores de la calle La 20, en el sector Villa Juana, aseguran sentirse desesperados ante la ola de atracos en ese lugar.

Según comentan, a pesar de la estrategia de seguridad ciudadana denominada “Mi País Seguro”, no ha cesado la cantidad de actos delictivos y piden intervención de las autoridades para poner un alto a la situación.

De acuerdo con el señor Santiago Encarnación, los malhechores no respetan ni hora ni lugar para cometer sus fechorías, mientras que los agentes de la Policía Nacional "parecen tenerles miedo".

Entienden que las autoridades policiales saben quiénes son los responsables de cometer actos delictivos, “pero no hacen absolutamente nada” para detenerlos.

Agregan que antes de las 7:00 de la noche deben ir cerrando los repuestos y puestos de ventas de diferentes artículos, ya que no están seguros en el día “y muchos menos cuando está llegando la noche”.

En el sector Cristo Rey, el tema de la delincuencia es confuso, ya que algunos ciudadanos consideran que los actos delictivos han bajado, mientras que otros dicen que “eso no corresponde con la realidad”.

Pese al intenso patrullaje policial en el sector, don Pedro Calderón dijo que la delincuencia no ha bajado tanto en el sector como indican algunos moradores y el Gobierno, y que han ocurrido varios delitos (no especificados) en las últimas semanas.

Entiende que, aunque los delincuentes del sector han estado bajo perfil, y que han migrado hacia otros sectores para continuar sus fechorías, estas acciones continúan siendo un problema “que no deja ser de importancia”. El sector de Cristo Rey fue el elegido por el Gobierno para implementar el programa piloto de seguridad ciudadana.

Colmaderos

Al visitar algunos colmados del Distrito Nacional, los vendedores de estos establecimientos dicen sentirse “desamparados” e inseguros y que no tienen un apoyo directo por parte de la Policía Nacional.

“Estos son temas que siempre han estado, es verdad, no podemos tirarle toda la culpa al Gobierno actual, pero que no hablen mentiras de que la delincuencia ha bajado, eso no es así”, sostuvo uno de los vendedores, a quien se resguarda su identidad por seguridad.

Indicó que las patrullas de la Policía solo pasan algunas veces en la noche “y es cuando ellos saben que tienen alguna búsqueda”.

Rogelio Henríquez, vendedor de uno de los colmados ubicado en el ensanche La Fe, dijo que, aunque hay intranquilad de toda la población, ante la cantidad de desaprensivos en las calles, se ha adaptado a tener mejor cuidado y no teme ser asaltado durante sus horas de labores.

“Ya yo me he acostumbrado a que mi estado normal sea de atención. No es para menos, demasiados delincuentes hay, pero no por eso voy a vivir con miedo en la calle”, indicó.

Otro asegura que desde que dan las 9:00 de la noche cierra la puerta del colmado y sigue vendiendo por una casilla que habilitó cuando comenzó la pandemia en el país.



Diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia en el país

Más del 90 por ciento de la población de 12 municipios del país expresa sentir temor a la delincuencia y al crimen.

El dato está contenido en un diagnóstico de percepción sobre violencia y la delincuencia presentado el martes pasado por Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, que revela que el 94.68 % de personas encuestadas en 12 municipios del país dijeron que en alguna medida sienten miedo por la delincuencia y el crimen.

En ese sentido, el informe dice que ocho de cada 10 personas expresan que viven en un municipio inseguro; que 33.14 % de los consultados dice tener un poco de miedo, 30.18 % algo de miedo y 31.36 % mucho miedo a esa problemática.

Declaraciones del ministro de Interior y Policía

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, manifestó el pasado miércoles que en el tema de la inseguridad ciudadana debe involucrarse toda la sociedad para que mejore la percepción que se tiene sobre la problemática.

“La seguridad ciudadana es un tema de nación, en el que nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos; nunca hemos dicho que vamos a tener resultados en poco tiempo. Tenemos una sociedad violenta y tenemos que trabajar mucho esa parte”, manifestó el funcionario.

