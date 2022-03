Expertos consideran tema de violencia en República Dominicana debe ser una prioridad

El diagnóstico sobre la percepción de violencia y delincuencia en República Dominicana, sumado al reconocimiento oficial de que se está frente a una sociedad violenta, llevó ayer a expertos a considerar el tema como una prioridad para la nación.

Para el sociólogo Celedonio Jiménez el estudio presentado por Participación Ciudadana, el cual arroja que el 94.68 % de los dominicanos teme a la delincuencia y crimen que actualmente azota en República Dominicana, está cerca de la realidad. Indica que en en el país se ha hecho poco contra la delincuencia.

De acuerdo con Jiménez, ciertamente somos un país que por razones históricas y por circunstancias de la actual realidad incide una gran tasa de violencia.

“Se necesita ir sobre las causas de fondo que generan la violencia, ejemplo, las frustraciones y desigualdades socio-económicas”, indicó.

El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, admitió el pasado miércoles que tenemos una sociedad violenta "y que todos debemos sumarnos a los esfuerzos que se hacen para mejorar los niveles de seguridad ciudadana, los que dicen irán siendo mejor valorados a largo plazo”.

Ante las declaraciones del ministro Jesús Vásquez, el politólogo y experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou Suazo, sostuvo que es bueno que admita la actual situación por la cual está pasando el país, y que hay que dejar de hacerse "los ciegos ante esta realidad".

Considera que hay percepción muy alta de inseguridad, “pero eso es natural” en vista de que la ciudadanía se siente desprovista de cualquier situación. Señala que parte de la desconfianza de la ciudadanía se debe a que la Policía Nacional con el tiempo se ha corrompido y ha abandonado sus papeles funcionales.

Asegura que la uniformada ha llegado a constituirse y a ser percibida como una amenaza para la ciudadanía.

“Incluso, cuando el ciudadano acude a un destacamento a realizar una denuncia, lo primero que dice quien está recibiendo esa denuncia es que, aquí han pasado ya 20 personas con casos similares y que no se preocupe. O sea, usted va a ser uno más le está diciendo, usted como ciudadano no es importante para nosotros”, manifestó el experto.

Más de la mitad de los consultados en el estudio realizado por Participación Ciudadana expresan alta desconfianza con la Policía Nacional (55.62%). Esto evidencia en que la razón principal por las que las víctimas de algún acto delictivo, no presentaron sus denuncias, se debe a que entienden que no sirve de nada (66.64 %).

Desde el punto de vista de Pou, hay que desarrollar políticas de convivencia pacífica, pero también sobre sistema institucional que tiene que ver con el Ministerio Público y el sistema de justicia del país, lo cual considera deber ser más eficaz, “ya que en la mayoría de los casos que se le presentan no lo resuelven”.

Precisa que la solución de casos y el debido proceso es muy frágil en esta sociedad y que el Ministerio Público no tienen la capacidad de llevarla hasta su fin porque está desbordado, y por esta razón la gente se siente totalmente desamparada.

"Hay una fuerte sensación de desamparo por parte de la población, porque el sistema de justicia no responde, es muy débil" Daniel Pou Politólogo “

Otro tema que mencionó es que los feminicidios y conflictos familiares no se pueden resolver con policías, ya que es una situación que se ha enganchado como una cultura secular de las violencias de República Dominicana.

Entiende que estamos en una sociedad donde el estado de derecho, no nos hace sujetos de derecho, ya que es intermitente, débil y con pocas sustancias institucional.

“Nos hemos convertido en una nación donde la gente aprecia las vías de hecho, y por lo generar, dentro de ese esquema de las vías de hechos, está la venganza o la violencia”.

Daniel Pou agregó que en las últimas estadísticas que generó el Ministerio de Interior y Policía en el Observatorio Nacional Ciudadano se observa que la variación de los homicidios, en términos ascendente, favoreció más o menos en 2 punto a los homicidios por delito en términos de tasa.

El experto en seguridad ciudadana considera que en República Dominicana hay un problema de querer englobar las cifras de homicidios dentro de un solo saco “y eso no se puede hacer”.

“Durante décadas, sobre todo después del 2012 hasta ahora, cuando uno separa las cifras de homicidios por conflictividad social, de la cifra de homicidios por actividad delictiva, las de conflictividad social duplican a las que ocurren por motivos de delito”, precisa.

Dijo que en los últimos años el país ha registrado entre un 28 y 30 % los casos por homicidio en delito, y entre un 64 a un 66 % de homicidios por violencia social.

"Cuando uno habla de delitos, cuando uno habla de inseguridad, usted no puede englobar las cifras de los homicidios que se producen por conflictividad social, porque muchos de esos homicidios se producen a veces hasta entre familias, entre vecinos, entre personas que van en un carro. Cualquier situación conflictiva, pues tiende a generar homicidio" Daniel Pou Politólogo “

A su entender, los ciudadanos han perdido la capacidad de comunicarse para resolver temas que diariamente la realidad nos plantea como desafíos para la convivencia, y asegura que los mismos no los pueden resolver ni la Policía Nacional, ni el Ministerio Público.

El sociólogo Oscar Amargós considera que el fenómeno de la violencia es de alta sensibilidad política y social. “Por ejemplo, cuando los medios de comunicación formales y los no formales (las redes sociales digitales) manejan las informaciones relativas a los actos de violencia, pueden generar una percepción que no se corresponde con la realidad”.

Indicó que la tasa de homicidios en República Dominicana durante el 2021 se elevó en 1.3 porcentuales, es decir, pasó de 9 a 10.3 homicidios, y desde el 2014 hasta el 2021, se observa una tendencia positiva de reducción de ese indicador. Para el 2014 se reportó una tasa de 18.1 % homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Es no quiere decir que no haya violencia; sí tenemos presencia de este fenómeno y debe ser un tema de alta prioridad de la agenda pública. Sin embargo, si se compara la tasa actual con otros países de la región como Honduras que tiene un 91.6 %, El Salvador con 69.2 %, Venezuela 45.1 % y otros países, afirmar que la sociedad dominicana es violenta no sería del todo apropiado”, considera.

La percepción de seguridad, y cómo se experimenta la violencia, resulta importante para comprender el uso del espacio público. De los encuestados por Participación Ciudadana, ocho de cada diez personas, reportan que vivir actualmente en su municipio es inseguro. Esta percepción de inseguridad es mayor en mujeres que en hombres.

El movimiento cívico no partidista dice que estos datos, según presenta el estudio, evidencian la necesidad de impulsar políticas de seguridad ciudadana que tomen en cuenta las experiencias diferenciadas de hombres y mujeres en el espacio público.