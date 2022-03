Presidente de la JCE: “El Estado debe cumplirle a la mujer política”

El presidente de la Junta Central Electoral(JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, llamó la atención contra todas las formas de violencia cometidas hacia la mujer, al encabezar el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

Según una nota de prensa, Jáquez Liranzo, afirmó que la violencia política contra las mujeres afecta la calidad de la democracia y de las instituciones, y esto se traduce en un verdadero desafío para las sociedades, el poder político, el poder legislativo, el sistema electoral y, especialmente, para los órganos electorales y los partidos políticos.

“La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida es imprescindible, y muy específicamente en los espacios de ejercicio de poder político y toma de decisiones; ya que es ahí donde se decide acerca de políticas, leyes, planes, programas y proyectos que inciden en la vida de toda la ciudadanía y por lo tanto la mitad de esa ciudadanía debe estar ahí representada para garantizar sus derechos”, expresó.

Indicó que el Estado se planteó, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, como política transversal incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones que garanticen la igualdad y la equidad de género.

Asimismo, recordó que, de conformidad con la misma ley, el Estado está compelido a disponer que todos los planes, programas, proyectos y política públicas deberán incorporar el enfoque de género.

Sostuvo que el Estado debe asumir su responsabilidad, pues está jurídicamente comprometido, por su propio mandato constitucional, por instrumentos internacionales, por la progresividad de los derechos y por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo a respetar, proteger y promover los derechos de las mujeres en condiciones de lograr una representación descriptiva, requiriendo el 50% de la postulación de candidaturas de mujeres.

“El Estado debe cumplirle a la mujer política”, enfatizó.

Dijo que, para aportar a la construcción de una democracia política igualitaria, libre de violencia y acoso contra la mujer, la JCE ha propuesto la modificación de diversas normas del participación, elección y representación de mujeres en la vida política.

“Esto es: variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad de género 50-50 en la composición de las listas de candidaturas”, señaló.

Explicó que esa propuesta está acompañada de lo siguiente: modificación de las listas

para que sean cerradas y bloqueadas en el nivel de regidurías y vocalías; establecer un orden de encabezamiento de manera que un 50% de las listas sean encabezadas por mujeres y el otro 50% por hombres, instituyendo de este modo -por primera vez- la paridad horizontal en estas candidaturas plurinominales; establecer la obligación de registrar candidaturas titulares y suplentes del mismo género para evitar sustituciones que burlen la paridad.

Asimismo, establecer la obligación a cargo de los partidos de que la sustitución de aquellas candidaturas electas sin suplentes, solo pueda ser por una persona del mismo género; establecer a cargo de los partidos la obligación de destinar un porcentaje de su

financiamiento público a la capacitación y promoción de candidaturas de mujeres.

En adición a lo anterior, la propuesta incluye disponer de un marco legal que establezca la capacitación obligatoria en género y violencia de género; y tipificar y sancionar la violencia política de género.

“La violencia no se justifica”. Jáquez Liranzo abordó el tema al exponer la narrativa “Violencia contra la Mujer. Una historia: la de Enumidio”, en la que contó la historia de un padre de familia y empleado que, consciente de llevar un hogar desde la óptica de la masculinidad responsable, con frecuencia leía y escuchaba situaciones vinculadas contra la violencia a la mujer en diferentes espacios sociales.

“Esta historia nos hace ver que la violencia contra la mujer nos manda señales en cada convivencia social: intrafamiliar, laboral, política, comunitaria, entre otras y que se presenta de diferentes formas. Ritos y creencias negativas impregnadas en la sociedad nos arrastran”, expresó Jáquez Liranzo.

Concluyó su exposición emulando una frase pronunciada por el fallecido ex secretario general de Naciones Unidas, Koffi Annan, al expresar que “la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, desarrollo y la paz”.

La actividad tuvo lugar en el Club de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata, como parte del programa de relanzamiento institucional de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), que se realiza con la organización de conferencias provinciales.