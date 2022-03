Antonio Marte insta a empleadores “que no tengan” domésticas si no pueden otorgar beneficios

El senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, instó este miércoles a los empleadores que no puedan otorgarles beneficios, como seguro médico o vacaciones, a las trabajadoras domésticas, que se abstengan de solicitar esos servicios.

El legislador se expresó en esos términos a propósito del anuncio hecho este martes por el Ministerio de Trabajo, de que someterá a consulta pública un borrador de resolución que busca establecer una jornada laboral para las trabajadoras domésticas, periodo de vacaciones, el pago de preaviso y su inclusión en la Seguridad Social.

“Que no las tengan”, manifestó Marte a periodistas que le preguntaron sobre los empleadores que no puedan costear esos beneficios, sobre todo los pertenecientes a la clase media.

“Aquí hay domésticas que no tienen seguro, que no les dan vacaciones y doble sueldo. Hay domésticas que son muy maltratadas, y eso no es posible”, manifestó el también sindicalista.

“A las domésticas hay que darles sus prestaciones, seguro médico, vacaciones, hay que darles todo, yo estoy de acuerdo con eso”, indicó el congresista al expresar su respaldo a la resolución.

De acuerdo a lo descrito por el Ministerio de Trabajo, el borrador de la resolución establece que la jornada del trabajo doméstico no podrá ser mayor de ocho horas diarias, ni mayor de 44 horas semanales, teniendo entre jornada y jornada un descanso obligatorio de no menos de nueve horas.

En cuanto al salario, este no podrá ser inferior al salario mínimo que para este sector dicte el Comité Nacional de Salarios y además serán aplicables los artículos 177 al 191 del Código de Trabajo, en relación a las vacaciones.

“Lo que significa que, según la escala establecida en estos artículos, a mayor cantidad de años de relación laboral, mayor cantidad de derechos de vacaciones tendrá el trabajador”, dice el Ministerio.