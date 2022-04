La labor altruista que brindan miembros voluntarios de la Defensa Civil

A pesar de que al inicio no contaban con el apoyo de sus familias y amistades, y de todas las trabas encontradas en el camino, la labor altruista de los miembros de la Defensa Civil se pone de manifiesto al exponer su integridad física en cada momento que se requiere su ayuda al prójimo.

Para los rescatistas, su labor marca cada paso, no se atemorizan ni sienten repulsión al levantar un cadáver, sacar a un ahogado, asistir en el tránsito o cualquier otra acción a la que están acostumbrando.

El señor Máximo Antonio Jiménez, de 53 años, quien lleva 28 años sirviéndole a la Defensa Civil de voluntario, no ve la institución como una labor, sino como parte de su familia.

“Yo dije desde que entre que en mi sangre corre la familia biológica del lado derecho y en el lado izquierdo la familia de la Defensa Civil”, expresó al sentirse orgullo del trabajo que realiza.

Las críticas y la falta de apoyo no han logrado desanimarlo, ya que entiende que lo que da por un lado de forma desinteresada, Dios se lo devuelve en bendiciones multiplicadas por otro lado.

Desde que tenía 25 años sintió que su vocación por servir era más poderosa que cualquier otra situación que se le presentara, y aunque puso en riesgo varios matrimonios, nunca pensó abandonar su labor que lo hace “inmensamente feliz”.

"Mis hijas me dicen, papi y cuándo es que vas a pasar una navidad o una Semana Santa con nosotros, eso duele, pero ya dije que lo quería hacer y no me echaré para atrás" Máximo Antonio Jiménez Voluntario de la Defensa Civil “

Don Máximo Jiménez está consciente de que su trabajo es peligroso y difícil, pero asegura que el deber cumplido es la mejor satisfacción y la mejor paga que puede recibir cualquier rescatista.

Para el joven José Rafael Rosario Reyes, de 21 años, hacer esta labor no es posible, sino nace del corazón y sin esperar nada a cambio. Siente que cada colaboración que brinda es como un rayo de luz en medio del oscuro día a día que se presenta.

Comentó que en los miembros de la Defensa Civil pudo observar el amor, la entrega y el entusiasmo por parte de cada voluntario y el compañerismo que brindan sin mirar a quién.

“Muchos me dicen a mí, tú en los días que otros festejan tú estás trabajando, y yo le digo sí, porque yo tengo un compromiso y un mandato que la sociedad me llama a cumplir con la población. Si la población va a disfrutar, mi compromiso y mi deber es cuidarla y protegerla”, manifestó.

Expresó que se enamoró del trato humano que dieron sus compañeros al momento de una inundación en la zona donde residía, por lo que desde ese momento, hace cuatro años, decidió ser parte “de esta hermosa familia de la Defensa Civil”.

A pesar de que no cuenta con muchos recursos y que en muchas ocasiones ha tenido que trasladarse de un lado para otro a pie, o pidiendo “bolas” en vehículos públicos esto no ha sido impedimento para continuar sirviendo a la población dominicana.

Uno de sus sueños es estudiar en la universidad para realizar una carrera y seguir preparándose para el futuro, así contempla acercarse cada día más a jóvenes e instruirlos en el camino de la Defensa Civil.

“Hacer esta labor es muy bonita, es transparente, es ayudar, es saber que se puede hacer el bien con responsabilidad”, dijo conmovido el joven de 21 años.

José Rafael Rosario Reyes (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Recomendó que en estos días de Semana Santa lo importante es cuidarse, no tomar alcohol si van a manejar para no aumentar la cifra de muertos, heridos e intoxicados en el país.

Sueña que en algún momento se diga “la República Dominicana rompió récord este año, cero personas muertas, cero personas heridas, cero personas intoxicadas, todos la pasaron con su familia y la pasaron bien, no hay personas lesionadas, que bonito sería”.

Por su lado, Víctor Guerrero destaca que algo que les ayuda en su labor de auxiliar a los demás es que cuentan con equipos para las distintas emergencias, terrestre, marítima y aérea que deben enfrentar.

Manifestó que uno de sus momentos más difíciles ha sido el rescate de cadáveres de niños cuando cubría el terremoto ocurrido en Haití que dejó decenas de personas fallecidas, en enero de 2010.

Guerrero lleva más de 30 años sirviendo como voluntario y explica que no se limita a un área ya que su vocación es servir en todo momento y cuando se le necesite.

En esta Semana Santa 2022, más de 8 mil voluntarios estarán en las calles de República Dominicana abandonando sus familias y dejando atrás sus actividades personales para cuidar de aquellos que disfruten del asueto.

Víctor Guerrero (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)