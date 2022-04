Abinader otorga Medalla de la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella a Gabriel Escarrer Juliá

Gabriel Escarrer Juliá, fundador y presidente de Meliá Hotels International, recibió de manos del presidente Luis Abinader la Medalla del Mérito Duarte, Sánchez y Mella por su trayectoria dedicada al turismo.

El empresario recibió el reconocimiento este martes como “uno de los mayores honores” que se le ha dedicado en toda su vida, una de las distinciones civiles más importantes que desde el año 1931 otorga la República Dominicana a personalidades civiles o militares por servicios distinguidos.

El presidente Abinder impuso la condecoración a Escarrer en un emotivo acto celebrado en el Palacio Nacional. En palabras del mandatario, este reconocimiento “nos da la oportunidad de mostrar a las nuevas generaciones los méritos, éxitos y sacrificios de aquellos que con su trabajo han contribuido a forjar nuestro presente; que habrá de inspirar también nuestro futuro”.

Abinader destacó: “La obra de este empresario extraordinario respalda la convicción que siempre he mantenido en que el turismo hermana países, supera fronteras e impulsa el bienestar social y económico de los pueblos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/meliá-3-22498d17.jpg Abinader otorgó la Medalla en una ceremonia en Palacio Nacional (FUENTE EXTERNA)

Escarrer, quien agradeció emocionado el honor recibido de un país al que declaró amar profundamente, compartió este momento con algunos miembros de su familia, colegas y colaboradores de su empresa en el país, y con una nutrida representación de la sociedad civil y el sector turístico de la República Dominicana, que le han acompañado a lo largo de sus más de 30 años de presencia en este país.

En su discurso, el fundador de la hotelera española recordó sus comienzos, partiendo de un modesto hotel que consiguió alquilar con un préstamo de sus padres y de la madre de la que sería su esposa, y explicó cómo su empeño y su “sana ambición” le impulsaron a conquistar las más altas metas dentro de la industria turística internacional. “Si con 21 años firmaba el contrato de arrendamiento de mi primer hotel, con 36 ya contaba con 21 hoteles, gran parte de los mismos en propiedad, y a los 50 años, tras las grandes adquisiciones de cadenas hoteleras realizadas en la década de los ochentas, me consagré como el presidente de la mayor hotelera de España y segunda de Europa”.

Recordó también los comienzos de la internacionalización de la empresa, con un primer hotel en Bali, país desde el que “saltaría” a la República Dominicana en los años ochentas, como la decisión que marcó “un antes y un después” en la evolución de lo que hoy es Meliá Hotels International. “Fue, sin duda, la decisión más importante que jamás hemos tomado, pues cambió radicalmente nuestro modelo de negocio y nos permitió ingresar nada menos que en el Top 20 de la hotelería mundial”, precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/un-grupo-de-personas-sentadas-en-el-piso-243b304f.jpg Le acompañaron familiares, colaboradores y una nutrida representación de la sociedad civil y el sector turístico (FUENTE EXTERNA)

El presidente de la primera hotelera española no escatimó alabanzas hacia la República Dominicana, un país que, según destacó, “posee todos los alicientes que el turista más exigente puede esperar de un destino, pues además de su naturaleza deslumbrante, su clima y sus hermosas playas, nos ofrece su riqueza cultural, su gastronomía y la gran hospitalidad y generosidad de sus gentes, así como un producto hotelero capaz de competir al máximo nivel internacional”.

El hotelero destacó que, a pesar de las incertidumbres creadas a nivel global por la pandemia y las tensiones geopolíticas, “Meliá mantiene más firme que nunca su compromiso con la República Dominicana, y en su apuesta por la mejora y diversificación del producto y los destinos, invertirá más de 400 millones durante los próximos dos años, junto con su partner Falcon’s Beyond Global, y creando más de 3,500 puestos de trabajo”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/un-grupo-de-personas-de-pie-47441282.jpg Abinader estuvo acompañado por los ministros de la Presidencia y Turismo, y el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo (FUENTE EXTERNA)

