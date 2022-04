República Dominicana registra la muerte de seis mujeres en solo una semana

En tan solo una semana República Dominicana registra la muerte de seis mujeres a mano de sus parejas y exparejas, y en los últimos meses, estos crímenes se han extendido hasta familiares de las víctimas.

El último caso registrado ocurrió la mañana de este lunes cuando una joven de 27 años fue atacada de varias puñaladas por parte de su pareja en el sector Valiente de Boca Chica.

Rosalinda Luciano De la Rosa supuestamente había tenido una discusión con Cristian Mata la noche del domingo, por lo que llegó temprano a su residencia y la atacó en el baño. La pareja solo llevaba seis meses conviviendo juntos.

Hasta el momento Cristian Mata está prófugo de la justicia.

Este lunes el sector Los García del kilómetro 22 de la autopista Duarte también se vistió de luto con la muerte de Estefany Acevedo, una joven de 24 años que supuestamente fue estrangulada por su pareja y padre de dos hijos, apodado “Antony”.

De acuerdo a la versión de familiares, la tragedia ocurrió en la casa donde ambos residían la madrugada del Domingo de Resurrección en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, y tras cometer el hecho, huyó en el carro de la joven sin que hasta ahora la Policía Nacional dé con su localización.

Una vecina le informó por teléfono a la madre de la joven sobre la tragedia, la cual ocurrió entre las 2:00 y 3:00 de la mañana, según indicó Rafael Soriano Pacheco, pariente de la joven.

La otra tragedia se registró en el sector Villa Paraíso del municipio de Sosúa, en Puerto Plata, dejando a madre e hijas muertas. Las víctimas son Jelissa Paulino Hernández, de 23 años, y su madre Ivelisse Corona Martínez, de 41 años.

Según detalló la Policía Nacional, tras una discusión con Jelissa el agresor Wandy Hernández había utilizado un arma blanca para cometer el crimen y luego fue a la vivienda de la suegra y también le quitó la vida.

Wandy Hernández fue detenido la madrugada del pasado domingo en Puerto Plata.

Otro hecho similar ocurrió el pasado jueves 13 de abril, cuando un hombre ultimó de múltiples puñaladas a su exsuegra e hirió de igual manera a un exhijastro suyo y nieto de la víctima. El hecho ocurrió en el sector Fernández Oriental en San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

La víctima, Reina Margarita Pérez Mella, era madre de Raquelita Guerra, exparticipante de la tercera temporada de MasterChef RD. La Policía señaló que el homicida fue identificado como Ricardo Antonio Leonor Abreu, quien fue apresado.

Ante el rumor de que el verdugo había llamado a Raquelita, las autoridades penitenciarias iniciaron una investigación sobre el acoso telefónico al que fue sometida por parte de su expereja Ricardo Antonio Leonor Abréu.

"El Ministerio Público tuvo conocimiento del hostigamiento telefónico a que sometió a su expareja el imputado Ricardo Antonio Leonor Abréu y el sistema penitenciario investiga, si hubo negligencia de parte de los responsables de cuidar el recinto carcelario ubicado en San Luis, donde está el detenido", respondieron las autoridades a Diario Libre.

Aseguran que tomaron medidas de inmediato supervisando las llamadas que hace el imputado "para limitarlas a la comunicación con su defensa técnica y sus familiares".

Con tan solo 15 años, la joven Dawany Uribe Soriano, fue asesinada por su pareja sentimental, Marcos Casilla Pérez (Nero), el sábado 16 de abril. La víctima estaba embarazada.

De acuerdo con el vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, la menor recibió un disparo mientras compartían en la finca del nombrado "Nero", ubicada en la calle principal de Canasta, en la provincia sureña San Cristóbal.

El agresor fue puesto bajo arresto, mientras el caso se encuentra en investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/19/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-joven-acostado-en-el-suelo-cfffa860.jpg La violencia contra la mujer en República Dominicana no cesa. (FUENTE EXTERNA )

La cifra de muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas aumentó a 12 para el cierre del primer trimestre del 2022. Abril lleva un saldo de siete mujeres asesinadas.

Años anteriores

El año pasado ocurrieron 152 feminicidios en el país a escala nacional, 18 más que el total de casos reportados el año anterior, según datos de la Procuraduría General de la República.

La mayor cantidad de esos crímenes ocurrieron en el Gran Santo Domingo con 30, y del total de mujeres asesinadas, 128 eran dominicanas, 17 haitianas, una puertorriqueña, una italiana, una suiza y cuatro de nacionalidad desconocida.

Se destaca que en la mayoría de los casos se observa una marcada diferencia en la edad promedio tanto de víctimas como victimarios. En general, las féminas eran alrededor de 11 años más jóvenes que sus verdugos; tenían 39 años en promedio y 28 las mujeres.

El estudio “Feminicidios en República Dominicana durante 2019-2020”, del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), reveló que entre 2016 y 2020, en el país ocurrieron al menos 486 feminicidios; 166 de estos en el periodo 2019-2020, dejando a unos 189 menores de 18 años huérfanos de padre y madre.

El estudio arrojó que durante 2019 y 2020, la mayor cantidad de casos fueron feminicidios íntimos con 134 decesos, para un 80.7 %, representando un incremento de un 21.3 % en el total de feminicidios íntimos registrados en los últimos años.

El 40.3 % de estos casos, las víctimas ya estaban separadas de los victimarios cuando la acción se llevó a cabo, sin embargo, solo en 11 casos se notificó la existencia de una querella por violencia de género, doméstica o intrafamiliar.

Las estadísticas de la Procuraduría General de la República señalan que en los últimos 17 años en este país fueron asesinadas tres mil 49 féminas y 2012 fue el año más fatídico pues hubo que lamentar la muerte de 233.

Feminicidios ampliados se hacen más frecuentes en RD

Era viernes en la mañana y Roberta Angomás Céspedes se alistaba para emprender, al día siguiente, un viaje hacia Guadalupe. Pero el día se trastocó para todos ese 2 de septiembre de 2016 cuando el compañero sentimental de la mujer, Santo Delgado del Carmen, la encerró a ella, su madre, su hija mayor y a una vecina y las mató a tiros a las cuatro.

Ya el municipio de Santo Domingo Este, donde ocurrió la tragedia, había llorado un caso similar en 2013. Al mediodía del 30 de diciembre del 2012, Enmanuel Lamy Román disparó contra su expareja Vicky Thalía Irrizari de 36 años, la madre, una hermana y una sobrina de la mujer (hija de su hermana asesinada) de apenas dos años.

Los casos se inscriben en lo que los sociólogos y estudiosos de la violencia machista llaman feminicidio ampliado, un escenario que gana espacio en República Dominicana y que tuvo, este mes de abril, al menos tres nuevos sucesos trágicos.

La investigadora Susi Pola, especializada en el estudio de género, entiende que el escenario de los feminicidios ha cambiado en el país y toma como referencia el año 2000, cuando estudios que realizó al respecto determinaron que en República Dominicana ocurre una media anual de 131 asesinatos de mujeres.

“El patriarcado no termina de desmontar la masculinidad, esa idea del hombre de que la mujer le pertenece y que, por luz divida y socioculturalmente, él es el jefe de todos, mujer e hijos”, comenta Pola, para quien la modalidad del feminicidio ampliado no es nueva, pues siempre hubo casos en el país en que el hombre sale a matar a la mujer y como no la encuentra, mata a la hermana o a la suegra.

También la psicóloga Soraya Lara entiende que esos casos son más visibles en los últimos años y, como Pola, lo atribuye al deseo del hombre de provocar dolor a la mujer y hacerla sentir culpable.

“La violencia vicaria, cuando el agresor ataca, agrede o comete un crimen contra una hija, hijo, familiares o personas significativas para la mujer, con el objetivo de causar dolor, además, hacerla sentir culpable: Los maté por tu culpa, por negarte a seguir conmigo”.

En los intentos de protección a la víctima de este flagelo, el Estado dominicano ha emanado disposiciones que todavía resultan ineficientes en su objetivo. Una de ellas son las órdenes de protección o de alejamiento establecida en la Ley 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar y que se especifica aún más en su Protocolo de aplicación.