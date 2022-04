Esposa de hombre que murió detenido en Ocoa: La Policía "armó un expediente lleno de mentiras"

La esposa de José Gregorio Custodio cuenta que nunca imaginó que la llamada realizada al departamento policial de San José de Ocoa, con el objetivo de calmar a su esposo por la intranquilidad que tenía luego de “darse unos tragos”, fuera la de la muerte.

Alexy Yohanne Casado Pujols, de 49 años, explicó que el comportamiento de su esposo nunca fue de forma violenta hacia ella, pero que hizo la llamada a la policía con el propósito de cuidarlo y también cuidarse ella, ya que, “aunque nunca ha sido violento, ni en ese momento ni anterior a eso, al estar bebido, uno no sabe”.

Manifestó que todavía no se explica la agresión de los agentes con José Gregorio, pues él nunca había tenido problemas con las autoridades y era una persona de familia.

“Siempre fue muy tranquilo, solo cuando tomaba alcohol de vez en cuando se ponía intranquilo, como sin sitio, pero él estaba bien, el video muestra que nunca atacó ni se comportó violento con las autoridades”, manifestó la señora.

Casado Pujols, quien llevaba casi siete años de relación con José Gregorio, detalló que todo empezó a las 11:00 de la noche del sábado y que desde la 1:00 de la mañana del domingo comenzó a llamar a las autoridades.

Indicó que realizó unas diez llamadas al departamento policial sin tener respuesta alguna.

“Él sale de aquí a las dos y pico, él sale, va bajando la Luperón, cuando cae a la 27 dobla y es cuando él llega cerca de la clínica, en eso pasa una patrulla aquí en la calle Altagracia y yo los llamó, yo pienso que ellos venían para acá, porque como hemos hecho diez llamadas, yo pienso que ellos vienen y van a pasar la calle y yo les digo: ¿Ustedes vienen para acá?, y ellos dicen: 'No, ¿qué te pasa?' Y les dije, tenemos una situación con alguien que está intranquilo, que está bebiendo y me preguntó si es loco, o si está armado y yo le dije que no”, explicó a Diario Libre.

Precisó que cuando ellos le caen atrás, entonces es cuando su esposo trata de entrar para la clínica, y que desde ahí empezó el maltrato con él.

Reiteró que por la intranquilidad que mostró, llamó a la madre de José Gregorio, ya que entendía que una persona en su estado no se podía agarrar. “Además, yo llamé no porque él sea violento conmigo, sino porque como él estaba así, uno nunca sabe, porque uno los llama a ellos es para que nos cuiden, no para que maten como ellos lo hicieron”.

Desmintió la versión de los agentes de la Policía Nacional, quienes supuestamente alegaban que había una pelea de pareja y que la mujer lo había golpeado.

Denunció que al otro día, cuando lo fue a buscar al cuartel policial, había un expediente con “un reguero de mentiras” de que José Gregorio le había propinado golpes, "que la había insultado y roto todos los trastes de la casa”.

Dice que no había razón para crear un expediente como ese, ya que lo que él simplemente tenía era que estaba tomado y que “nunca actuó rebelde”.

Policías golpearon a José Gregorio

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento de la detención de José Gregorio Custodio. En el mismo se puede apreciar que dos agentes que integraban una patrulla motorizada lo sacan esposado desde un centro de salud en que se había atrincherado, lo lanzan al pavimento, le colocan sus pies sobre la cabeza y la espalda y lo patean mientras se encuentra boca abajo.

La agresión dura varios minutos mientras otros dos hombres la observan, hasta que llega al lugar del arresto una camioneta de la Policía, donde es subido el detenido para llevarlo hacia el destacamento, bajo acusación de violencia de género.

El audiovisual tiene fecha del 17 de abril y registra la hora a las 2:12 de la madrugada, mientras que el fallecimiento se produjo el día 18, en horas de la mañana.

Tras la difusión que se ha dado del caso, la Policía sustituyó al comandante de la zona, coronel Santo Santana Vizcaíno, y en su lugar designó al también coronel Joselito Alonso Alcántara.

El caso está bajo investigación del Ministerio Público.