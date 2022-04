Pleno de la JCE reitera reforma a leyes sería mejor que crear un Código Electoral

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) reiteró este lunes a la Cámara de Diputados su desacuerdo con la creación de un Código Electoral y apoya que los legisladores hagan una reforma a las leyes que rigen la materia, las 15-19 (Orgánica de Régimen Electoral) y 33-18 (de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos).

En una carta, a nombre del pleno del organismo, Román Jáquez Liranzo, envió la posición de la JCE al presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, Elías Wessin Chávez, donde ejemplifica con las dificultades que ha tenido el Código Penal para su aprobación, justificando así su negativa a la creación de un Código Electoral.

“Por ello, la reforma electoral a las leyes 33-18 y 15-19, de forma separada como propone la Junta Central Electoral, es necesaria y conveniente, en todo caso, apostamos a que las antinomias, ambigüedades y vaguedades que padecían ambos cuerpos legislativos sean subsanadas, de ahí que los legisladores y legisladores doten a la ciudadanía dominicana de un sistema electoral que genere seguridad jurídica y que garantice la celebración de elecciones con paridad de género, equitativas, libres y transparentes, contribuyendo a la estabilidad en la gobernabilidad democrática”, dice el documento firmado por Jáquez Liranzo, en representación de los miembros de la JCE.

En la misiva, el presidente de la JCE reiteró que “en definitiva, el Pleno de la Junta Central Electoral no se opone al abordaje del fondo de la reforma electoral y a la modificación de los aspectos sustantivos y procedimentales que contienen las dos indicadas leyes, no obstante, este órgano considera que la técnica legislativa más conveniente y adecuada para la reforma, es la modificación de ambas leyes, por separado y no avocarnos a un proceso de codificación como el que se propone”.

La Junta Central Electoral insistió en que su posición institucional “en torno a la reforma electoral que amerita la legislación que actualmente rige el sistema electoral dominicano es que, la misma sea realizada en base a la modificación y actualización de las leyes 15-19 y 33-18, ambas de forma independiente".

“Todo ello, en coherencia con el desarrollo de los trabajos de la mesa sobre reforma electoral, convocada por el Consejo Económico y Social (CES), en la cual la Junta Central Electoral participa como co-coordinadora y donde, además, se han celebrado varias reuniones durante este año 2022”, agregó el organismo.

Señala el documento que los sistemas electorales viven en constante evolución y ameritan de actualizaciones continúas y de permanentes reformas, es por ello que, uno de los elementos que facilita las eventuales actualizaciones, es la naturaleza o tipo de norma que deba ser reformada, siendo los códigos, instrumentos que, debido a su naturaleza, volumen e interdependencia de sus disposiciones, dificultan un abordaje permanente de las reformas que sean necesarias, tal y como lo han reflejado recientes procesos en el país, específicamente los Proyectos de Código Penal y Código Civil que cursan actualmente en el Congreso Nacional.