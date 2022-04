El capitán Rafy vive su sueño como bombero

“Cuando cumplí años yo dije, de regalo mío, quiero visitar el Cuerpo de los Bomberos y ahí empezó todo”. Su condición a causa de una enfermedad de nacimiento, la cual es poco común llamada síndrome de Noonan, no ha sido impedimento para ayudar a las personas y sentirse útil en todas las actividades que realiza.

Josué Rafael López Paulino, mejor conocido como el capitán Rafy, lleva 15 años sirviendo de voluntario en la prevención, extinción, rescate y salvamento de personas del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís.

Rafy, de 21 años, ingresó al Cuerpo de Bomberos desde los seis años mediante la escuela de bomberitos, y desde entonces se ha capacitado y ha trabajado de forma responsable y entregada para la institución.

El joven expresó a Diario Libre que sus compañeros de trabajo han desarrollado en él un impulso inigualable para cada día crecer en lo que le gusta, sin limitación alguna.

"Mi discapacidad no me deja que me sienta menos persona, siempre tuve el deseo de ayudar a las personas sin recibir nada a cambio", manifestó al indicar lo orgulloso que se siente de pertenecer a los bomberos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/hombre-con-uniforme-y-sombrero-9401d383.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/hombre-con-uniforme-y-sombrero-9401d383.jpeg Rafy padece de labio hendido y paladar hendido. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Desde muy pequeño ha llevado en la sangre el servir para los demás y justo por eso actualmente se encuentra en su quinto semestre de enfermería. Fue motivado a esta carrera por un médico que decidió invitarlo a una de sus operaciones para que pudiera apreciar todo el proceso.

“Lo que me motivó a estudiar enfermería es que había un doctor, el cual me dio el privilegio de trabajar con él en una aérea de quirófano, para que yo aprendiera cómo se da cada procedimiento. Ese grupo de médicos que había ahí me motivó”, comentó.

Rafy es muy querido entre sus compañeros, quienes comentan que desde que llegó a las instalaciones de los bomberos fue acogido con mucho aprecio por su forma tan cariñosa de ser.

El apreciado Rafy no solo está en la parte de salvar vidas, sino que también es el diseñador gráfico del Cuerpo de Bomberos y es quien crea los artes que son publicados en las redes sociales.

Uno de sus compañeros manifestó que para los que laboran en la institución ha sido más que una enseñanza contar con la presencia de Rafy en los bomberos, y que nunca lo han limitado para las diferentes actividades que se presenten, siempre y cuando entiendan que no lo ponen en riesgo.

Josué comentó que nunca ha sido menospreciado: “Siempre me han dado el apoyo en lo que sea, en las buenas y en las malas, me dan la motivación para que no me sienta menos”.

De acuerdo con el intendente del Cuerpo de los Bomberos de San Pedro de Macorís, José Hernández, Rafy siempre ha sido una persona dispuesta a trabar para los demás. Indicó que su trabajo lo ha tomado con responsabilidad y ha servido de ejemplo positivo y de superación para quienes están fuera y dentro de estos servicios.

Actualmente Josué Rafal vive con su mamá y sus abuelos, quienes le han brindado todo el amor y le han dado la confianza de sentirse como cualquier otra persona.

La abuela de Rafy, Altagracia Hernández, es la actual subintendente del Cuerpo de Bomberos y fue la encargada de llevarlo a enamorarse cada día de la bonita labor a la que se enfrentan.

Al hablar de su abuela, refirió que la señora Altagracia es su ejemplo para hacer lo bueno por los años de labor que ha desempeñado. “Ella me ha dado todo, todo en general, fue la que me dio crianza desde pequeño, no me puedo quejar”, precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/un-hombre-en-frente-de-una-camioneta-feb05045.jpeg Josué López, mejor conocido como capitán Rafy (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Escuela llevará su nombre

Por su labor inalcanzable, dedicación, destrezas y valores, la escuela de bomberitos se llamará Capitán Josué Rafael López Paulino y estará reabriendo sus puertas el próximo 8 de mayo.

Exhortó a los padres a que si sus hijos tienen la vocación de ser bomberos, los apoyen en lo que quieren.

Agradecimiento

De forma especial Josué agradeció al coronel Soto Jiménez, quien funge como jefe de operaciones en la institución, por ayudarlo durante esos 15 años a ser lo que es hoy.

“Gracias a esta persona, hoy soy quien soy a nivel del cuerpo de bomberos, con sus enseñanzas, entrega, dedicación y amor que ha aportado a mi persona durante todo este tiempo. Conocido como el mentor de todos los jóvenes que incluyen a este benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís”, expresó Rafy.

Su experiencia en incendio de la empresa de pacas

Tras su experiencia en el incendio de la empresa de clasificación y distribución de pacas de San Pedro de Macorís dijo que se superó a él mismo en todo el sentido, ya que pudo dar más de lo que entendía que podía.

Durante la sofocación del incendio llevó agua, jugo y desayuno a sus compañeros y se puso a su disposición para lo que necesitaran.

El siniestro originado este miércoles provocó que varios miembros del Cuerpo de Bomberos salieran afectados por la inhalación de humo al igual que algunos curiosos que estaban en la zona.

El intendente Hernández dijo que los afectados por el humo fueron atendidos de forma ambulatoria en el hospital de la provincia y que se encuentran en perfecto estado de salud.

El síndrome de Noonan es una afección con la que nacen algunos bebés que causa cambios en la cara y el pecho, incluyendo habitualmente problemas en el corazón, y podría aumentar ligeramente el riesgo de tener cáncer de sangre (leucemia).

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/un-grupo-de-personas-de-pie-en-la-calle-af8fab78.jpeg Año 2014, sirviendo a un llamado de Emergencia de accidente vehicular como asistente paramédico (IMAGENES A LAS QUE TUVO ACCESO DIARIO LIBRE ) https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/28/un-grupo-de-personas-junto-a-un-niño-a771b002.jpeg (IMÁGENES A LAS QUE TUVO ACCESO DIARIO LIBRE )