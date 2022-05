Guido Gómez se queda en el PRM y aspirará a la candidatura presidencial por ese partido

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Guido Gómez Mazara afirmó este martes que no abandonará esa organización partidaria, ya que esa práctica no es parte de su naturaleza y que, todo lo contrario, iniciará una serie de "encuentros ciudadanos" con miras a obtener la candidatura presidencial para las elecciones del 2024.

"Queridos compañeros del PRM, escuchenlo bien, no me voy, seguiré dando la batalla porque mi naturaleza es defender a los de abajo con entereza, es el escenario donde me siento como pez en el agua y tengo una identidad con los excluidos", señaló Gómez Mazara.

Manifestó que la ciudadanía necesita personas que tengan un mayor criterio de cercanía y que sus actuaciones desde la esfera pública o desde el partido no sean sinónimos de andar hipotecados con "grupos económicos que tienen como objetivo privatizar los partidos políticos y las acciones públicas".

Aseguró que la política no es nada personal y que él y el presidente Luis Abinader han hablado en varias ocasiones y que ambos tienen ideas diferentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/03/guido-gomez-foto-pedro-bazil-01-7858fc3f.jpg El dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara (DIARIO LIBRE/PEDRO BAZIL )

"Un político tiene que construir su legitimidad por el voto, en primer grado, los miembros del partido, y después en la sociedad dominicana. No tengo ningún problema de competir con el hoy presidente de la República, compañero Luis Abinader, y cualquier otro compañero", destacó.

Entiende que el problema de los políticos que se hacen llamar modernos es que llegan al poder y practican lo mismo que criticaban a los de antes lo cual son acciones que se deben eliminar.

"El que quiera ser candidato por el PRM necesita ganar un proceso de convención abierto y yo me voy a concentrar en generar la mayor cantidad de ciudadanos inscribiendolos para insertarlos en la competencia del partido, porque ahora no puede haber excusas", señaló.

Cuestionó la "operatividad antidemocrática de segmentos dirigenciales del partido (PRM)", pero aclaró que él mismo no se puede reducir al criterio de su cuerpo directivo por lo cual critica que haya personas que por estar en la nómina pública tenga que estar adherido a una corriente de comportamiento distinta a la que se tiene como persona.

Valoración del Gobierno de Abinader

Guido Gómez Mazara indicó que le desea lo mejor a la gestión del presidente Luis Abinader y que pese a que las personas que votaron por él en busca de un cambio aún aguardan para que llegue, reconoce que hay factores económicos y sociales que han dilatado el proceso de transformación que la sociedad dominicana espera.

"No soy de los políticos que construye posibilidades degradando a los otros, ya en el escenario del partido tendremos posibilidades para debatir, construir una mayoría. El que quiere ser validado en la sociedad necesita ir al corazón de su partido y ahí estaremos", dijo.

Aseguró que sería muy sustancial y educativo para la cultura política dominicana ver al presidente Luis Abinader debatiendo con los aspirantes presidenciales para que la sociedad sepa quien tiene la articulación, propuesta y discurso, el cual es el gran desafío que se tiene hoy en día.

Fallo del TSE

Manifestó que tras el fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), en el cual participó como accionante voluntario, la accion principal recae en Alberto Tavares quien, según explicó, ahora la llevará al Tribunal Constitucional.

Aseguró que pese a no participar como accionante, el proceso continuará formalmente contra la convención del PRM en el TC.