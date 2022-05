Allegados de David de los Santos piden justicia frente a destacamento del Ensanche Naco

Gritando al unísono “queremos justicia”, con velas en mano y pancartas, allegados a David de los Santos protestaron nueva vez la noche de este miércoles en las afueras del destacamento policial del Ensanche Naco, donde fue detenido el joven, tras un supuesto incidente en la plaza comercial Ágora Mall.

Sostienen que no tenía problemas mentales y que era una persona que “no se metía con nadie”.

“David nunca tuvo problemas mentales como ellos dicen, que era un loco, no era un loco, una persona loca no estudia, una persona loca no se gradúa con honores en una universidad, una persona loca no trabaja para hacerle la casa a su mamá, o sea, ellos están diciendo esa versión para ellos querer limpiarse”, expresó Jarinet Paulino Acosta, amiga del fallecido.

Añadió: “Era una persona demasiado ejemplar, un joven trabajador, que no se metía con nadie, lo de él era trabajar y trabajar para darle los gustos a su mamá y a su papá”.

Luis de la Cruz, mejor amigo de David, afirma que, con su muerte, la Policía Nacional acaba de dejar a una familia sin sustento.

“David no se merecía esa tortura, ¿qué ser vivo se merece la tortura a que él fue sometido en este lugar?, ¿por qué la policía varía tanto sus versiones?”, se preguntó casi entre llantos.

Pidió que los hechos sean aclarados y no sólo con David sino todos los jóvenes desaparecidos a manos de las autoridades.

“David apareció, pero apareció muerto… golpes en su cabeza, en el cuello, en las piernas, en sus testículos, en todas partes de su cuerpo, quemaduras, ¿cómo es eso posible?, la juventud tiene miedo de andar en las calles, yo tengo miedo de andar en las calles”, agregó Luis de la Cruz.

Otro de los mejores amigos de David dijo que los “los cementerios están llenos de David” y su muerte no puede quedar impune.

“David era una de mis mejores amigos… David era la alegría del grupo y cuando supimos que estaba desaparecido salimos a buscarlo”, relató Samir Guzmán.

Contó a Diario Libre que cuando dieron con David le dijeron que lo habían llevado al hospital Moscoso Puello porque se sentía muy mal, pero que cuando llegaron su amigo se encontraba inconsciente: “Él nunca despertó”.

“En ningún momento le dieron nada, no hubo una atención… dicen que el hospital no atiende esos casos, pero los hospitales deben dar por los menos los primeros auxilios y los policías deben saber a dónde llevar”, manifestó Guzmán indignado.

Además, enfatizó que el sistema tiene que cambiar y que se necesita policías más preparados.

Joven presenció detención de David en Ágora Mall

Braylin Valdez, un ciudadano que presenció la detención de David en el citado mall, afirmó que quienes se lo llevaron no fue la seguridad del establecimiento sino la policía.

“De repente entró la policía, que no fueron la seguridad como dicen de Ágora Mall, fue la Policía, eran como dos o tres, obviamente había un seguridad de la plaza, pero eran policías”, recalcó.

Siguió contando que cuando se llevaron al joven “a él realmente se le veía en la cara que se sentía muy humillado, de hecho, él le dijo a todo el mundo que estaba muy humillado con lo que le estaban haciendo…”.

Sobre la versión de las empleadas de la tienda

Afirman que estas declaraciones confunden porque el hecho ocurrió la semana pasada y cualquier información podría ser “manipulada”.

“El miércoles pasado desapareció, se encontró el jueves en la noche, no lo entregaron el jueves, lo entregaron el viernes porque ellos mismos (la Policía) dijeron que fueron a buscarlo el viernes y murió el domingo, o sea, estamos hablando de mucho tiempo para estas declaraciones, como muy tardías, que pudieron haber sido manipuladas”, dijo Braylin Valdez.

Continuarán las protestas

Los manifestantes informan que este fin de semana se dirigirán a la Plaza de la Bandera para continuar pidiendo justicia por la muerte del joven David de los Santos.

De los Santos falleció la noche del domingo, luego de diversos golpes que, según las autoridades, "el joven se auto infligió" y provocaron que fuera llevado al hospital Francisco Moscoso Puello, donde el 1 de mayo fue declarado muerto.

El Ministerio Público maneja el caso como homicidio.

Por el momento, no hay responsables del hecho y todo el personal que estaba de servicio la noche que David de los Santos fue llevado detenido fue suspendido por orden del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then Guzmán.