Servio Tulio pide a Luis Abinader acelerar el proceso de reforma policial

El coordinador de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, pidió al presidente Luis Abinader acelerar el proceso de reforma de esa institución debido a que la ciudadanía no resiste más la incidencia de hechos como los registrados en los últimos días en los que han muerto jóvenes apresados en circunstancias desconocidas.

Aunque precisó que no quería desmeritar las reforma que se empezaron en la uniformada, desde hace varios meses, afirmó: “Yo creo que sería bueno que aceleremos ese aspecto de todo lo que sería este proceso de transformación”.

Al cuestionársele sobre quién o quiénes tendrían a su cargo esa responsabilidad respondió: “El Estado, el Ministerio de Interior y Policía, hay un Comisionado… yo creo que el presidente de la República va a tener que de una u otra forma acelerar este proceso”.

Destacó que la Comisión Especial para la Transformación de la Policía Nacional hizo su trabajo y que ahora es el Estado que le corresponde asumir todas las sugerencias que presentaron luego de agotar todo un proceso de evaluación que contó con la intervención de expertos a lo interno de la Policía Nacional.

Castaños Guzmán fue consultado sobre los últimos tres casos en los que la uniformada ha asegurado que no se han producido maltratos de su parte y cuestionado sobre si cree existe algún tipo de encubrimiento dentro de esa institución.

Ante esa pregunta respondió: “Eso no le corresponde a la Policía. Eso es al Ministerio Público. Esos fueron hechos que transcendieron el orden público. No se trató de una falta a lo interno de una institución. Es que hay tres muertos, que no murieron en intercambios de disparos, murieron en destacamentos. Entonces, eso transciende el orden público. Esa no es una atribución de la Policía hacer esa investigación ni llegar a esas conclusiones”.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó que en el país se está viviendo "como sociedad el resultado, las consecuencias de un problema estructural que hay en la Policía”.

Indicó que ese cuerpo, que tiene como fin garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, se ha separado de la ciudadanía y que los ciudadanos no creen en esa institución.

“Entonces no hay forma de que tu hagas una respuesta efectiva en contra de la criminalidad con una Policía separada de la sociedad”, reflexionó.

También, recalcó que la Policía Nacional no puede seguir haciendo investigaciones sobre los errores que cometen sus miembros porque esa es una atribución del Ministerio Público, el cual entiende, debe asumir esa responsabilidad. Dijo que los hechos registrados tienen un impacto sobre la política criminal del Estado.

Expresó que esta sociedad no resiste más hechos lamentables como los ocurridos recientemente con varios jóvenes que perdieron la vida luego de ser detenidos por la uniformada.

Castaños Guzmán recordó que el pasado 13 de diciembre la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional entregó al presidente Luis Abinader su informe con propuestas para mejorar el cuerpo del orden, que incluye reforzar la capacitación a los agentes y ahondar en la carrera policial.