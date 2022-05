Apoyan que cuarteles no puedan dejar más de dos horas a detenidos en operativos

Luego de filtrarse un memorándum de la Dirección Regional en Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, en el cual el director exige a sus agentes que las personas apresadas mediante operativo deben ser depurada en un plazo de no más de dos horas, la medida fue acogida por los comunitarios de esta zona de forma acertada.

Sin embargo, otros manifestaron que, aunque la intención es buena, siempre habrá dos o tres que empañen todos aquellos cambios que se quieren lograr.

Los motoconchitas de Santo Domingo Oeste entienden que esta nueva exigencia es “oportuna” ante los últimos escándalos ocurridos de los destacamentos de la provincia San José de Ocoa y Naco, en el Distrito Nacional, por la muerte confusa y a golpes de detenidos.

“Hace tiempo se debió emitir eso, pero no solo en esta zona, eso hay que hacerlo en todo el país, ya que, si una persona no anda haciendo lo mal hecho, no hay necesidad de retenerlo en un cuartel por horas”, comentó Melcy Vásquez, motoconcho del municipio de Los Alcarrizos.

Precisaron que los destacamentos de esta zona abusan de su poder cuando andan en las calles y que en muchas ocasiones "ni siquiera tienen el famoso perfil sospechoso que buscan".

Para otros comerciantes de Santo Domingo Oeste fue una decisión “bien pensada” por parte del coronel a cargo, José Suárez Burgos, aunque dudan que se cumpla esta como se tiene contemplado.

Aseguraron que los destacamentos policiales están llenos de “brutos sin educación que si no ven dinero no ceden” ante los ciudadanos.

Entienden que hay ciudadanos serios y trabajadores, que en muchas ocasiones están en busca del día a día, y que los agentes no escuchan razones para montarlos a las patrullas.

Memorándum busca que agentes no aleguen ignorancia

Una fuente indicó a Diario Libre que esa misiva enviada a los departamentos policiales que comprenden el 0-1 al 0-4 era un memorándum manejado de forma interna y que se está investigando a la persona que lo sacó sin autorización.

Aseguró que la medida fue tomada con el propósito de que las cosas funcionen bien y evitar situaciones confusa como las actuales. Afirmó que se hizo por escrito para que los agentes no aleguen ignorancia a la hora de incumplir esta disposición.

Entiende que una persona apresada mediante operativo, si no tiene "fichas" con la justicia, puede ser depurado en cinco minutos y despachado y entregado a sus familiares.

Bajo la supervisión de la Dirección Regional de Santo Domingo Oeste están cuatro departamentos policiales que son: 0-1,0-2,0-3 y 0-4. Estos cuatros departamentos tienen unos 23 cuarteles con más de 600 agentes a su cargo.