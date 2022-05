La primera dama encabeza agenda en barrios de la capital ante ausencia del presidente Abinader

La primera dama de la República, Raquel Arbaje encabezó este sábado múltiples actividades en barrios de la zona norte del Distrito Nacional que eran parte de la agenda de su esposo, el presidente Luis Abinader, quien salió con destino a la República de Costa Rica para participar en la toma de posesión del presidente Rodrigo Chaves.

En su primer punto, la funcionaria visitó el programa Supérate en el Centro Educativo Domingo Savio y luego supervisó el Plan Asfaltado, coordinador por el Ministerio de Obras Públicas en el sector Guachupita.

El Club Renacer de Guachupita también escuchó las necesidades e ideas de decenas de mujeres amas de casa y emprendedoras, para ofrecerles respaldo

Haciéndose acompañar del ministro de la Juventud, Rafael Feliz García y de la viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte y otros funcionarios, Arbaje prometió respaldar a las damas emprendedoras con facilidades de crédito, mejoras y adquisición de viviendas, establecimiento de un Centro de Atención integral a la Primera Infancia (CAIPI), acceso a cursos formativos gratuitos, ampliación de los comedores económicos y apoyo a los envejecientes con pensiones solidarias, entre otros.

“Yo no vine aquí a figurear, yo vine a resolver. No me gusta decir mentiras, tal vez no pueda resolver cien problemas, pero si treinta o cincuenta”, expresó la primera dama, al tiempo de recomendar a los asistentes a que entreguen sus cartas de peticiones al equipo de trabajo.

De su lado, la viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Then Marte, resaltó el espíritu de lucha de los barrios y sus deseos de echar adelante.

“Como gobierno estamos comprometidos y seguimos el empeño y mandato del presidente, Luis Abinader, de estar siempre presentes en la búsqueda de oportunidades para la mujer”, afirmó Then Marte

La comunitaria Yajaira Moreno agradeció a las autoridades su presencia y por llevarles oportunidades a las mujeres emprendedoras que han venido desde abajo.

Entre las solicitudes de Moreno estuvo el acceso a prestamos flexibles y ser tomadas en cuenta en el Plan Vivienda Digna.

Finalizado ese encuentro, la primera dama almorzó con comerciantes de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional en el Club Deportivo Los Pioneros.

Luego se reunió con jóvenes emprendedores, Mi Barrio tiene Talento en el Club Bameso del sector Mejoramiento Social

Más tarde se dirigió a Las Cañitas donde anunció la reconstrucción de una cancha.