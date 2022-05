De rodillas en la Plaza de la Bandera piden “Justicia por David y todos los demás”

De rodillas, vestidos de negro, con velas encendidas, carteles en manos, rostros bañados en lágrimas y al pie de la Plaza de la Bandera, familiares, amigos y miembros de la sociedad civil exigieron justicia la tarde de este sábado por la muerte de David de los Santos a manos de miembros de la Policía Nacional, luego de ser detenido en Ágora Mall y llevado al destacamento del Ensanche Naco donde fue golpeado hasta quedar inconsciente y morir tres días después a causa de la golpiza.

Con temas de fondo como “Ya no llores por mí”, de Tercer Cielo; “Cuando un amigo se va”, de Alberto Cortez y “Maldita Policía”, del creador de contenidos Prince Barreto, entonaban consignas como: “Justicia por David y todos los demás”, “Queremos Justicia” y “Que muestren la mujer”, entre otras.

Sophia Guillén, tía de David llamó a todo el que tenga hijo y le duela que “se tire a la calle” en reclamo de que ese hecho o quede impune “porque hoy fue David, pero mañana quién sabe quiénes seguirá cayendo”.

“Ya la Policía se está desligando, ya buscaron a tres y dicen que fueron esos tres presos y ellos saben que no fue así, ellos saben quiénes lo hicieron. Le pido a Dios (brazos abiertos y mirando al cielo) que el culpable pague porque ya está bueno”, manifestó en tono de ira y dolor.

Asimismo, exigió a las autoridades mostrar todos los videos del caso que tienen en su poder y a la supuesta mujer con la que tuvo el incidente en la tienda, que hasta el momento “no han querido presentar”.

Manifestó que la muerte de David, el destino de Mercedes Correa, su madre, es incierto debido a que el joven se dedicaba a trabajar para ella.

“Simplemente no perdió a David, ¿De dónde va seguir sosteniéndose y su padre, que es un hombre enfermo también? Ahí no veo un solo caso, son tres, no sabemos qué va pasar con la madre de ese muchacho, ella vino aquí y hubo que llevársela”, dijo Sophia.

Mientras que María Guillén, otra tía del joven ultimado, dijo no creer que las personas señaladas por las autoridades sean los verdaderos responsables de la muerte del joven deportista.

“No quiero que paguen inocentes, que paguen los que tienen que pagar, son personas que tienen cargos dentro de la Policía, que son jefes y ahora quieren hacer pagar a los inocentes, a los pobres, a los que no tiene quien lo defienda”, aseguró María al decir que no encuentra una explicación lógica sobre el caso “porque David era un muchacho que no tenía enemigos”.

Sobre la joven de la tienda, garantizó que David no tenía ninguna relación.

David era sello de lo bueno

Criado como cristiano, parientes de David lo definen como un ejemplo de lo bueno en la familia.

“Ese era sello de la familia en inteligencia y hacer la cosa buena”, asegura María.

“El país no aguanta más una policía trujillista”

Una comisión del Comité por los Derechos del Ensanche Altagracia se dio cita al lugar para exigir justicia por la muerte de José Gregorio, Richard Báez y David.

Asimismo, abogaron por que se realice la reforma policial de inmediato, “porque este país no aguanta más una policía trujillista”.