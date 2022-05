Director de la Policía, el gran ausente en escándalos y cuestionamientos que vive la institución

Eduardo Then Guzmán, director de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional dominicana ha tenido desde su creación un lastre negativo, pero este se ha intensificado en las últimas semanas producto de los “excesos” que se atribuyen a algunos de sus agentes, que han provocado la muerte de ciudadanos que estaban bajo su custodia y cuyos casos se investigan ante la presión e indignación social.

En este escenario convulso y lleno de críticas que está viviendo la llamada institución del orden ha habido un gran ausente. Se trata de su director general, Eduardo Alberto Then Guzmán, quien desde hace mucho no se ve ni emite una opinión de ningún hecho.

El funcionario no ha dado una explicación a la sociedad ante los constantes reclamos de justicia que ha hecho por las muertes de David de los Santos, en el Distrito Nacional; José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa, y Richard Báez (el Peluquero), en Santiago.

Los tres hombres murieron en hospitales después de ser golpeados mientras estaban detenidos en destacamentos de la Policía Nacional en hechos separados.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/09/un-grupo-de-hombres-posando-para-una-foto-cd8b7d22.jpg José Gregorio Custodio, David de los Santos y Richard Báez (el Peluquero). (FUENTE EXTERNA)

Then Guzmán no se ha referido a estos casos en ningún momento. Lo ha hecho el departamento de Comunicaciones de la entidad y, en el caso de El Peluquero, quien se refirió sobre ese homicidio fue el director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general de brigada Ernesto Rodríguez. "No estamos en el escenario indicado", dijo la primera vez que se le preguntó sobre el hecho.

Este lunes aseguró que entregaron a la fiscalía de Santiago “sano” y “salvo” a Richard Báez (el Peluquero).

Al ser titular del organismo, se espera que hable ante casos críticos, como ha sucedido en ocasiones anteriores con otros incumbentes que ha tenido la Policía Nacional.

El cinco de este mes, día que el Gobierno presentó el plan de reforma policial de manera adelantada por los escándalos en la Policía, tampoco el director de la institución acudió a la conferencia de prensa, la cual fue presentada por el español José Vila del Castillo, comisionado para la reforma policial. Le acompañó el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, quien no habló. El plan fue leído por Vila del Castillo.

Otra ausencia notoria de Then Guzmán ocurrió este lunes cuando era esperado por la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados para que explicara cómo marcha la reforma de la institución. A la cita fue Vásquez Martínez, titular del Ministerio de Interior y Policía, acompañado de Vila del Castillo.

Then Guzmán está en el cargo desde el 17 de octubre de 2021.

¿Fue amordazado Then Guzmán? La no asistencia del director de la Policía causó suspicacia en los miembros de la prensa que estaban cubriendo la actividad y le preguntaron al funcionario la razón de ello y, si acaso, obedecía a que el Gobierno le había “prohibido hablar” a Then Guzmán. La respuesta de Chu Vásquez fue la siguiente: “Nosotros, en nuestra condición de ministro de Interior y Policía, hemos venido, hemos acudido al llamado de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y vamos a darles todas las informaciones que sean pertinentes con relación a todo este proceso que estamos llevando a cabo por primera vez en la historia de la República Dominicana”. Ahí, los periodistas insistieron en que la invitación de la Comisión de Interior y Policía del hemiciclo era para el director de la Policía y no para él, a lo que el funcionario contestó que había acudido al lugar muchas veces y otras había pedido ser invitado.

Investigación del Ministerio Público

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ordenó que se investigara el caso de David de los Santos, al igual que los otros dos. Con relación al primero, sometió a la justicia a cuatro policías y a tres civiles que estaban en el destacamento del ensanche Naco, donde fue llevado el joven con vida y de donde fue posteriormente trasladado a un hospital por una golpiza. El conocimiento de la medida de coerción fue reenviada. Los acusó de ser responsable del homicidio a causa de golpes y tortura.

Las muertes de Custodio y de Richard Báez "el Peluquero" todavía son investigada por el Ministerio Público.