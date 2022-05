Abinader sobre la reelección: “Yo aún no tengo la decisión”

El presidente Luis Abinader aseguró la noche de este martes que todavía no ha decidido si va a optar por la reelección.

Al participar en un foro en el espacio Antinoti de Sergio Carlo, a través de YouTube, dijo que no tiene decisión al respecto.

"Tú quieres que te diga la realidad, yo no tengo decisión. Yo te lo digo con toda sinceridad, yo no la tengo la decisión" Luis Abinader Presidente de la República “

El mandatario aseguró que no va a modificar la Constitución en nada de lo que tenga que ver con la reelección.

"Yo pienso, yo lo he dicho en otro momento, no voy a modificar la Constitución en nada de lo que tenga que ver con el tema de reelección, esa ha sido nuestra propuesta. Es más, yo estoy proponiendo un Ministerio Público independiente para dejar un legado al país, pero eso yo no voy a convencer ni siquiera a un diputado del PRM en ese sentido. Tiene que venir con un convencimiento nacional, de que nosotros realmente necesitamos eso, junto con otras áreas para institucionalizar nuestro país”, subrayó Abinader.

Actualmente, en el Consejo Económico y Social (CES) se discute una propuesta de reforma a la Carta Magna hecha por el Poder Ejecutivo. La iniciativa ha generado el rechazo de la oposición, principalmente de los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano, quienes se retiraron de las discusiones.

Ante la pregunta de que estaría negociando con el PLD aspectos de la reforma constitucional, el mandatario respondió: eso es un “solemne disparate”.

“¿Quieres que te responda como presidente o con mi sangre árabe? Eso es un solemne disparate”, dijo Abinader durante una entrevista en el 'Foro Público' de Sergio Carlo.