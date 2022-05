Lo que puede hacer la UEFA con Real Madrid, Barcelona y Juventus

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, recordó este miércoles en Viena que cualquier club, también los "grandes", pueden ser sancionados si incumplen las normas, en referencia a los tres vinculados todavía al proyecto de la "Superliga": Real Madrid, Barcelona y Juventus.

"Puedo asegurarles que las normas, disciplinarias o cualquier otra, serán las mismas que para cualquier club" Aleksander Ceferin Presidente de la UEFA “

"Cuando alguien me pregunta si puedo castigar a equipos grandes, ya que eso puede ser malo para la UEFA, le digo: podemos castigar a cualquiera que viole las reglas", dijo Ceferin en una rueda de prensa después del congreso de la UEFA celebrado en Viena.

"Puedo asegurarles que las normas, disciplinarias o cualquier otra, serán las mismas que para cualquier club", agregó.

En cualquier caso, Ceferin no quiso entrar a valorar qué tipo de sanciones podrían imponerse debido a que hay un procedimiento judicial en marcha.

Ceferin aseguró que la "Superliga" era "cualquier cosa menos una superliga", y consideró que ese "proyecto está acabado de una vez por todas, por lo menos por 20 años".

El presidente de la UEFA no quiso hacer más comentarios hasta que el proceso judicial esté concluido, aunque sí señaló que no tiene contactos con Real Madrid, Barcelona y Juventus.

"No he estado en contacto con ninguno de los tres clubes. Creo que si algo así sucede deben ser ellos los que pidan una reunión, y no ser yo el que les pregunte", explicó.

"Los únicos saludos que recibimos son de vez en cuando a través de los tribunales", agregó sobre las actuaciones judiciales en marcha.

Ceferin aseguró que coincidirá en París, el 28 de mayo, en el palco de la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool, con el presidente del club blanco, Florentino Pérez, pero no tiene previsto ningún tipo de encuentro formal con él.

El presidente de la UEFA agradeció el apoyo de la Comisión Europea en su oposición a los planes de la Superliga y también cargó contra ella en su discurso durante el congreso.

"Es un plan arrogante, ideado por un puñado de millonarios que no aceptan la noción de que, en el campo de juego como en la vida, puedes perder contra alguien más pequeño que tú", aseguró en el pleno.

El pasado mes un tribunal de Madrid decidió levantar las medidas cautelares del caso de la Superliga, que impedía a la UEFA sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus, algo que esos clubes han recurrido.

El proyecto deportivo está pendiente de las actuaciones del juzgado madrileño en el que los clubes impulsores denunciaron el monopolio de la UEFA y de la FIFA.

El juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que será clave en el procedimiento.