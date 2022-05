Cancillería no comenta sobre polémica por invitaciones a Cumbre de las Américas

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dominicano no tiene hasta el momento comentarios sobre la polémica que ha surgido por las posibles exclusiones de países por parte de Estados Unidos a participar en la Cumbre de las Américas.

“La Cancillería no tiene ningún comentario sobre ese tema en este momento”, dijo el ministro de Exteriores, Roberto Álvarez, consultado por Diario Libre.

La presencia o no de Cuba, Nicaragua o Venezuela a la novena edición de la cumbre tiene agitada a la región donde presidentes, como Luis Arce de Bolivia, y Andrés Manuel López Obrador, de México, advirtieron que no asistirán si hay exclusiones.

La Casa Blanca dijo el pasado martes que todavía no se han tomado “decisiones finales” sobre los invitados a la Cumbre de las Américas y que “aún no han sido emitidas” dijo la portavoz Jen Psaki, quien no confirmó si Cuba, Venezuela y Nicaragua están excluidas.

Aunque el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó hace 10 días que descartan que inviten a Cuba, Nicaragua y Venezuela al evento del hemisferio.

La situación también llevaría a que al menos 14 países miembros de Comunidad del Caribe (Caricom) no participen en la Cumbre de las Américas advirtió Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos.

Te puede interesar Blinken espera un pacto migratorio "beneficioso" en la Cumbre de las Américas

Estados Unidos será el anfitrión de la IX Cumbre de las Américas en la semana del 6 de junio de 2022 en Los Ángeles, California. Es la segunda vez que es sede del evento, que se realiza desde 1994. El lema de este año propuesto por Estados Unidos es la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo.