Madre de joven desparecido en sector Honduras dice estar "desesperada"

La madre de Alexander Moisés Sang Díaz, quien padece una condición en sus pies que lo hace caminar con dificultad, pide a las autoridades policiales dar con el joven de 18 años, quien salió de su residencia la mañana de este lunes en el sector Honduras, Distrito Nacional, y no ha sabido nada de él.

De acuerdo con la versión de la señora Yokasta Díaz, Alexander se encontraba en la casa cuando ella entró a bañarse, a las 6:00 de la mañana, aproximadamente, luego salió y se dio cuenta de que el joven no estaba.

Expresó a Diario Libre que buscó en otras áreas de la vivienda, pero no lo consiguió, por lo que se preocupó y salió a buscarlo. Procedió a recorrer la misma ruta que seguiría su hijo si se trasladara a la universidad, ya que él le había comentado que iba para la biblioteca, pero cuando llegó estaba cerrada.

Según comentó Díaz, luego se dirigió a varias calles cercanas del sector en busca de alguna pista que le ayude a dar con el paradero del joven.

“Fui al malecón, fui al Mirador, fui a todos estos sitios que son cerca por aquí y peiné todas las áreas”, manifestó la señora Díaz en medio de su preocupación, ya que su hijo lleva más de 24 horas desaparecido y aún no tiene señales de él.

Sostuvo que le han llamado varias personas con pistas distorsionadas sobre el paradero de Alexander, lo que ha provocado que por su preocupación, se traslade en busca de él.

"Alguien en la tarde me llamó que lo había visto por el parque Iberoamérica, fui para allá, me metí hasta en las cuevas, pero no era él, era otra persona muy parecida, ya después la Policía me dijo que no hiciera eso porque iba estar recibiendo constantes llamadas y, efectivamente, me han llamado que lo han visto por Los Guaricanos, lo han visto por Salud Pública, que lo han visto por Bella Vista Mall”, dijo Díaz.

La Policía Nacional informó que está revisando las cámaras de seguridad cercanas al sector de Honduras en busca de alguna señal que logré dar con Alexander Sang.

La uniformada procedió también a llevarse la computadora y el celular del joven.

Alexander Sang cursa su primer cuatrimestre de ingeniería de software en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

De acuerdo con su madre, Alexander anda vestido con un pantalón crema, tenis negros y salió sin teléfono celular.

Si tiene alguna información sobre el paradero de Alexander Sang Díaz llamar al teléfono 829-409-6719.