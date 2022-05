La delincuencia persigue a los bodegueros de Nueva York

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

La Asociación dey Pequeños Negocios dese ha unido a las voces que reclaman más apoyo para la policía de la ciudad en momentos en que la violencia por armas de fuego no para de cobrarse vidas.El presidente del grupo de comerciantes, Francisco Marte, dijo a Efe que trabajan en una campaña que involucrará a unas 5,000 bodegas que afirma representan en los cinco condados en apoyo a la policía y que consistirá en una pegatina con el mensaje "apoyamos a la comunidad y a la policía".El último episodio de violencia armada costó la vida a una niña de 11 años llamada Kyhara Tay, víctima de una bala perdida.De acuerdo con Marte, la ola de violencia es resultado de haberle quitado mil millones de dólares al presupuesto de la policía en el 2020 ."Nuestros políticos no están actuando como debe ser, necesitamos que devuelvan la autoridad a la policía para que puedan hacer su trabajo" dijo Marte a Efe, antes de solicitar el regreso de la polémica práctica de "stop and frisk" (parar y cachear) ´declarada inconstitucional en el 2013.También dijo estar en contra de la reforma a la fianza que se hizo bajo la pasada administración del alcalde Bill de Blasio, que no permite a los jueces imponer fianza en casi todos los delitos menores o no violentos, lo que facilita que detenidos estén en libertad mientras se dilucida su caso en un tribunal, y así siguen delinquiendo, sostiene Marte."Esa reforma ha sido un desastre para nuestra comunidad y para la seguridad pública y luego los políticos irresponsables le quitaron fondos a la policía", dijo además a Efe.Marte insiste en que la solución es trabajar unidos la comunidad, que incluye a los líderes religiosos, y la policía "para tener una voz más fuerte" y también "gritar" el nombre de los políticos que no hagan su trabajo porque "debe ser sacado" de su puesto.Recordó que la violencia ha impactado también a comerciantes y mencionó un reciente caso de un bodeguero que tras cerrar su negocio fue interceptado por ladrones en el momento en que se entraba a su coche. "Entraron (los ladrones al auto), lo golpearon, le quitaron las llaves y abrieron la bodega" de donde se llevaron "bastante", indicó sin identificar al comerciante porque tiene temor tras lo ocurrido."Ahora se necesita una mano fuerte que golpee más fuerte a los criminales, y que los fiscales hagan su trabajo. Si no hay castigo, sigue el crimen", sostuvo Marte, quien indicó que en las próximas semanas lanzará la campaña para las bodegas y dará más detalles.EFE