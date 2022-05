Remiten a estudio técnico y sin plazo fijo resolución busca interpelar al director de la Policía

Con los votos de una mayoría de diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Comisión Permanente de Interior y Policía remitió este lunes y sin plazo fijo a la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel) el proyecto de resolución que busca interpelar al director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then Guzmán.

La iniciativa fue presentada por los diputados José Horacio Rodríguez, de Alianza País; Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio, y Braulio de Jesús Espinal Tavárez, de Dominicanos por el Cambio (DxC), que es un aliado al PRM.

La información fue dada a conocer tras una reunión de casi una hora por varios comisionados.

Según lo revelado por el diputado por el Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, la propuesta para que se remitiera la pieza a la Ofitrel fue presentada por el diputado perremeísta, Ramón Bueno.

Contó con el respaldo de los ocho diputados del partido oficial y tuvo el rechazo de dos diputados de oposición.

Al respecto, Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja, informó que los comisionados tomaron su decisión con una mayoría de votos y que se hizo con el argumento de que los diputados estén más edificados sobre cuál sería su votación.

Aseguró que como representante del PLD y consciente de que los funcionarios públicos tienen que ser sometidos al escrutinio, él y otros diputados no votaron a fin de esperar el informe de la Ofitrel.

“No votamos, sin embargo se impuso la gran mayoría y votaron para que se esperara ese informe y justamente vamos a esperar que la Oficina Técnica, a la mayor brevedad posible, nos rinda ese informe, para ver si el próximo lunes colocamos en la agenda el tema de la interpelación y de una vez y por todas damos conclusión a lo que el pueblo dominicano en su gran mayoría está esperando”, explicó Sánchez.

Aseguró que la ciudadanía espera la interpelación del director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then Guzmán, sobre las circunstancias confusas en que murieron tres jóvenes apresados en destacamentos policiales.

El diputado peledeísta dijo que la Ofitrel rinde informes sobre si esa iniciativa viola la Constitución, alguna ley o el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

Sánchez afirmó que “como no es un informe del otro mundo” y está seguro que esa pieza no contraviene la Constitución, ni leyes, ni el reglamento interno, espera que la Ofitrel rinda un informe favorable a la misma.

Dijo pensar que el informe de la Ofitrel en la mañana de este lunes estaría listo, por lo que no ve ningún nivel de dificultad en que se rinda en esa fecha.

Precisó que una sugerencia de Juan Dionicio Restituyo, de que se remitiera con un plazo fijo el proyecto de resolución a la Ofitrel no prosperó porque “recuerden, no somos mayoría”, en alusión a quienes favorecen que el director policial sea interpelado.

No obstante, aseguró que, como presidente de la Comisión de Interior y Policía, no permitirá que la iniciativa “duerma un sueño eterno”.

Resaltó que están agotando todos los procedimientos para que no se piense que es un interés personal que tiene él o el PLD, sino de que los congresistas están actuando en consonancia con la mayoría del pueblo dominicano, para que Then Guzmán ofrezca explicaciones sobre algunos hechos lamentables acontecidos en el país respecto a los agentes policiales y qué medidas tomarán para que no vuelvan a repetirse.

Restituyo dijo que hizo su propuesta de que se remitiera a plazo fijo la iniciativa a la Ofitrel, en calidad de ser uno de los proponentes de la iniciativa, pero que los comisionados no acogieron esa moción.

“Pero lamentablemente con dos votos en contra y ocho a favor se decidió que se espere el informe de la Ofitrel, sin tiempo”, expresó.

Reveló que los dos votos en contra fueron realizados por diputados del PLD.

Cree que es un proyecto sencillo y que como existen más de 7 mil 126 iniciativas legislativas que son objeto de estudio habría que esperar en que tiempo esa oficina podría enviar su informe.

Dijo que los proponentes van a tener la “paciencia de Job” y seguirán esperando que la iniciativa pueda ser aprobada.

Sin embargo, precisó que estaba convencido de que ese proyecto de resolución no será aprobado en la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja, porque está integrada por 15 miembros, de los cuales ocho son del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Para el diputado del Frente Amplio solo salvaría la pieza si se presenta un informe disidente al informe desfavorable que cree aprobará la comisión de Interior y Policía.

Dijo que las comisiones permanentes no están obligadas a pedir informes a la Ofitrel y que generalmente esa oficina nunca da un informe desfavorable porque no conoce el fondo de las iniciativas, sino de la forma y si podrían violar la Constitución de la República. Por esa razón, considera que el informe de la Ofitrel no es necesario.

Sobre el tema, el diputado perremeísta Ignacio Aracena, justificó la decisión a que las comisiones del Congreso Nacional tienen un protocolo establecido y que lo que hizo este lunes fue cumplir con el proceso que establecen los propios reglamentos internos, que es esperar el informe de la Ofitrel para que desde esa oficina se establezca la pertinencia de esa resolución.

Argumentó que no se puede aprobar una iniciativa sin consultar primero si procede o no sancionarla con el voto favorable.

“Para eso nosotros tenemos la oficina técnica Ofitrel que es la que hace el cedazo que establece si procede o no procede amparados en la Constitución de la República”, reflexionó.

Aseguró que, aunque no se le puso plazo al reenviar el proyecto de resolución a la Ofitrel “no se envió de manera indefinida”, sino que debido a la gran cantidad de trabajo que tiene esa oficina no se le puede coartar su trabajo.

Favoreció que el proyecto de resolución agote su procedimiento regular y recordó que los reglamentos internos establecen un plazo de 30 días para que se pueda rendir el informe.