Chu Vásquez afirma que el Gobierno trabaja para enfrentar delincuencia en el país

El ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, aseguró este miércoles que el Gobierno no escatima esfuerzos para combatir la delincuencia y el crimen organizado que se manifiestan en el país.

Sostuvo que la actual administración no va a permitir que grupos alteren la paz y tranquilidad del pueblo dominicano, porque "no tiene compromiso con el crimen organizado del pasado ni del presente", por lo que no variará la intensidad con que persigue a quienes infringen la ley.

"Desde el Gobierno no se escatima esfuerzo para garantizar la seguridad ciudadana del país y hacerle frente a la delincuencia y al crimen organizado en todos los escenarios. No vamos a permitir bajo ningún concepto que la paz y tranquilidad de República Dominicana sea alterada por desaprensivos"Jesús (Chu) VásquezMinistro de Interior y Policía“

Afirmó que la presencia del director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, en Santiago, quien posesionó este miércoles al nuevo director de esa institución en la provincia, general de brigadas Claudio González, indica la firmeza con que se enfrenta esa problemática.

Destacó que, como parte de las acciones integrales entre las distintas dependencias del Gobierno, se firmó el acuerdo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para la capacitación de los jóvenes de los barrios, para que tengan la oportunidad de insertarse en el mercado laboral y no sean presa de las mentes dañadas que los llevan a delinquir.

Aseguró que dentro del esquema de la reforma policial se trabaja en la conformación de un organismo que les permita a sus agentes estar más cercanos a la comunidad, lo que le permitirá a la población tener una mejor relación en el quehacer cotidiano con las actuaciones policiales.