“Justicia y titulación”, clamor de afectados en Los Tres Brazos

Adela Chalas tiene 69 años, y a pesar de los achaques de la edad y el fuerte calor, en la mañana de ayer, igual que muchas otras veces, estuvo de pie frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pidiendo cárcel para los acusados por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos en Santo Domingo Este.

“Tenemos más de seis años luchando, pero mientras estemos vivos, estaremos luchando. Estamos interesados en que nos den nuestros títulos. Yo he sufrido accidentes en esto (manifestándose), pero no me canso. Queremos título y tranquilidad en nuestras casas”, dijo la señora que tiene más de 40 años residiendo en Los Tres Brazos.

Acompañada de un grupo de manifestantes, la señora Chalas narró que cuando llegó a Los Tres Brazos, el lugar era “un monte”. Dijo que a fuerza de mucho sacrificio fue construyendo su casita. “A veces dejábamos de comer para poner un block o poner una hoja de zinc… y ahora quieren quitarnos nuestra casita a fuerza de malicia”, reprochó la doña.

Manifestó su deseo de que la Justicia ponga un ejemplo “para que no vuelvan a hacer eso. Porque si los dejan quietos, al tiempo van a volver a necear”.

Una advertencia

Otro que estuvo en la manifestación fue Fernando Morillo, dirigente del Comité de Lucha por Los Tres Brazos. En nombre del colectivo hizo una advertencia a las autoridades judiciales: “Queremos decirle a la Justicia dominicana que equivocarse con Los Tres Brazos, sería prender un barrio. Porque nosotros no nos vamos a estar quietos hasta que se haga justicia en Los Tres Brazos, se nos den nuestros títulos y se castigue a los culpables”.

Consideró que el juez de la instrucción que conoció la audiencia preliminar ha tenido suficientes elementos de pruebas para enviar a los acusados a un juicio de fondo.

El fallo será el lunes

La manifestación de los comunitarios se produjo en momentos en que estaban esperando el fallo del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual debe decidir si envía a juicio de fondo a los acusados del caso por la venta de los terrenos del caso Los Tres Brazos.

Sin embargo, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, informó que la sentencia no estaba lista y pospuso el fallo para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

El Ministerio Público aseguró que entre las razones por las que no estaba listo el fallo figuran que es un caso complejo, con una gran cantidad de testigos y pruebas, y “quizás el tribunal necesite un poco más de tiempo para poder concluir el auto. Es una situación que hasta cierto punto es previsible en un caso tan complejo” dijeron.

Las pretensiones de la venta El Ministerio Público aseguró ayer que los imputados del caso Los Tres Brazos desfalcaron al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos. La afirmación la hizo el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al ser abordado por la prensa. Además de Marmolejos, representaron al Ministerio Público los fiscales litigantes Isis de la Cruz, Ernis Mella, Rosa Pichardo, Wagner Cubilete y Aurelio Valdez. Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.