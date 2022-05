Antonio Taveras asegura que el Senado no ha tenido interés de censura

El senador Antonio Taveras, presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado, aseguró que ni esa comitiva ni el Senado han tenido el interés de censurar.

El congresista fue entrevistado por los periodistas sobre el proyecto de ley orgánica que regulará el ejercicio del derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen, que fue aprobado en dos lecturas en el Senado y ha generado fuertes cuestionamientos de diversos sectores que advierten esa pieza constituye un atentado a la libertad de expresión.

“En ningún momento ni la Comisión de Justicia ni este Senado ha tenido el interés de cercenar o de censurar, de coartar”, manifestó.

También, aseguró que él cree en la libertad de prensa y en los medios de comunicación debido a que juegan un papel importante y de contrapeso en la construcción de la democracia.

Informó que esa pieza fue aprobada previamente en el Senado en el 2020 y que la senadora Melania Salvador la reintrodujo.

Aseguró que en la Comisión Permanente de Justicia del Senado discutieron “ampliamente” el proyecto y que invitaron a la congresista perremeista por Bahoruco para dar explicaciones sobre esa iniciativa.

Detalló que la comisión que preside eliminó varios tipos penales que contenía la pieza porque identificó que no procedían y que fortalecieron algunos aspectos como por ejemplo el concepto del derecho a la intimidad.

Lo que dice Melania

Argumentando ignorancia de personas, incluyendo de diputados que no han leído ese proyecto de ley orgánica y al supuesto interés de tergiversar, la senadora Melania Salvador atribuyó el revuelo generado a raíz de su aprobación en el Senado.

Tras insistir en afirmar que “en ningún momento busca coartar la libre expresión”, precisó que se siente “más robustecida” a raíz de las críticas porque espera con las observaciones de todos los sectores el país podrán contar con una ley que proteja varios derechos fundamentales a fin de cuidar la dignidad humana.

“Yo creo que es que aquí no hay tema en el país porque esto no es para tanto. Esto no es una ley todavía. Vamos a revisar cualquier contenido que haya que revisar”, expresó.

A su entender existen muchos otros temas más importantes y que lesionan los intereses del país que no se han tomado en cuenta.

“Se ha mal interpretado. Se le ha dado el matiz que se entiende. Hay una tergiversación extraordinaria a ese proyecto, un proyecto que es importante y que los sectores sensatos de este país lo van a favorecer”, manifestó.

Aunque destacó que nunca ha estado opuesta a que en la Cámara de Diputados la pieza pueda ser mejorada aseguró que ésta no viola la Constitución y que por el contrario constituye un mandato de la Carta Magna en el artículo 44.

Al cuestionársele sobre si los congresistas pueden legislar para sí mismos y sobre algo que ya está establecido vinculado a la inmunidad parlamentaria, Salvador afirmó que “no, no, que es lo que nos vamos a eximir. Todos estamos expuestos a críticas”.

Expresó que los funcionarios y legisladores que no quieran ser señalados deben hacer las cosas bien hechas.

Agregó que el que delinque jamás se puede legislar para que sea eximido ni exonerado de culpabilidad.

Se definió como una admiradora del periodismo crítico y destacó que hay muy buenos periodistas en la República Dominicana pero que “lo que pasa es que hay gentes que escriben por las redes de manera volátil y alegre y entonces se han sentido ofendidos”.

“En ningún momento hemos cuestionado ni vamos a cuestionar el periodismo serio que hay en este país”, expresó.

Precisó que existen muchas personas que se prestan para usar las redes sociales para difamar a otros lo que es incorrecto y debe tener consecuencias.

Aseguró que los derechos a la intimidad, el honor, al buen nombre y a la propia imagen son fundamentales y que toda persona debe tener “un poco de privacidad”.

Puso como ejemplo “Si yo estoy sentada en mi casa sentada con las piernas cruzadas y estoy compartiendo con mi familia yo creo que no es justo para difamarme porque quizás este mal sentada”.

Dijo que recientemente fue a un batey y que, aunque no es su estilo, se puso una blusa corta y al levantar la mano se le vio un poco la barriga lo que es no es nada, pero se dan las interpretaciones.

Agregó que también escuchó un comentario de alguien que dijo: “pero Melania nunca me da un paquetico y yo puedo decir lo que yo quiera”, a lo que prosiguió diciendo que hay que tener límites.