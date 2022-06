Expresidente Hipólito Mejía expresa "preocupación" por la violencia

El expresidente de la República y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, definió este martes como “preocupante” los niveles de violencia que se están registrando en el país y el mundo.

Dijo que la violencia y criminalidad no es un fenómeno propio de la República Dominicana y que se está registrando a nivel mundial.

"La situación no es aquí nada más, es en el mundo entero, yo regresé de Estados Unidos antes de ayer y lo que está pasando allá es una cosa alarmante. No sé si es el Covid o la situación de crisis mundial, pero la situación es para preocupar"Hipólito MejíaExpresidente de la República“

El dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) habló durante su visita a la funeraria Blandino para dar el pésame a los familiares del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.

Las palabras de Mejía fueron en respuestas a preguntas de periodistas que le consultaron si creía necesario hacer algo en la nación para combatir la delincuencia.

El expresidente confesó a los periodistas que durante su vida nunca se ha asustado, pero que al momento de enterarse de la muerte de Jorge Mera y que su hija (Carolina Mejía) iba de camino a tener una reunión con él, le "dio teriquito".

“Yo decía que no me asustaba, hay una palabra allá en Gurabo que se llama 'teriquito', ustedes la conocen… me dio 'teriquito', pero gracias a Dios a ella no le pasó nada, su seguridad tuvo muy clara”, dijo.

Sobre Orlando Jorge Mera

Definió al fallecido ministro de "noble y tranquilo" y una persona que era muy conciliadora.

Al preguntarle sobre cuál sería el recuerdo con el que se quedará de Jorge Mera, Mejía respondió que con la "humildad" que lo caracterizaba.

"Yo soy enemigo de los políticos arrogantes y hay muchos en el país, Dios los castiga a los arrogantes y él fue muy humilde y toda la vida fue así", señaló Mejía.

Recordó que la última vez que habló con el ministro fue hace cinco días, ya que siempre está ligado a lo que es el medio ambiente y el trabajo que se hace al preservar los recursos naturales.

Mejía dijo que durante los últimos meses ha sufrido fuertes golpes con la pérdida de seres queridos.