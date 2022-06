Abinader: RD no firmó declaración de migración por falta de tiempo para estudiar la propuesta

La República Dominicana se abstuvo de firmar la "Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección" pactada por 20 naciones en la Cumbre de Las Américas, porque no le dio tiempo a discutir el tema con el Consejo Nacional de Migración (CNM).

Así lo explicó el presidente Luis Abinader a periodistas dominicanos que le cuestionaron al respecto en una rueda de prensa en Los Ángeles. Expresó que la propuesta tenía apenas 10 días, tiempo insuficiente para analizar el convenio, a través del cual los países buscan enfrentar el problema de la migración en la región.

“Nosotros firmamos todas las otras declaraciones, pero no habíamos discutido el tema de la migración en término de detalles; y nuestra situación es muy especial; y entonces, como no la habíamos discutidos, no la habíamos –tampoco- consultado al Consejo Nacional de Migración-, porque no nos había dado tiempo al ser una propuesta que apenas tiene unos 10 días, pues decidimos no firmarla”, expresó el mandatario.

El contenido de la declaración

Entre los 20 países, incluyendo Estados Unidos y México, que firmaron la "Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección “con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región.

El acto fue encabezado por el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la IX Cumbre de las Américas, que reúne a dirigentes de todo el continente en esa ciudad californiana.

Estados Unidos prometió ampliar hasta 20,000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas procedentes de Centroamérica y a prevenir "abusos" en su contratación.

"Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad", dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado "millones" de venezolanos y que los migrantes representan ahora "el 10 % de la población de Costa Rica".

Los demás países firmantes fueron Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, , Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Inversión:

Acorde a la inversión, no podría dar una cifra exacta, pero confirmó que Starlink, empresa de SpaceX, ofrecerá servicios de Internet en República Dominicana.

También, las grandes empresas de cine de Hollywood seguirán en el país en la mira para rodar sus películas. En 2022, podría llegar a 150 millones de dólares en ingresos por grabaciones de filmes en el país.

El jefe de Estado también mencionó los logros del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, lo que, según Abinader, le ha creado un problema a los microtraficantes, quienes se han quedado sin mercancías.

