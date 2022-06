Reacciones a favor y en contra de supuesta baja en hechos delictivos en RD

Posiciones a favor y en contra se desataron este viernes tras el anuncio de los altos mandos militares y policiales el pasado jueves, de que los hechos delictivos en República Dominicana se redujeron un 25 % en una semana.

Para muchos residentes de la capital es apresurado hablar de un cambio, y que las autoridades deben dejar a un lado el darse “bombos y platillos” con problemas que van más allá de la realización de patrullajes mixtos.

Sin embargo, otros consideran que las acciones delictivas y criminales que arropan el país han tenido una ligera reducción en los últimos días gracias al refuerzo de militares impuesto por el Gobierno en sectores populares del país.

José Herasme, quien reside en el sector Villa Juana en el Distrito Nacional, entiende que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gobierno en general están "burlándose de la población", ya que entiende que la delincuencia está en “su mejor apogeo”.

Para el ciudadano Herasme, los delincuentes en el país les llevan dos pasos delante a las autoridades, por lo que sugiere acciones mucho más severas y mejores pensadas para poder tener buenos resultados en un periodo no muy lejano.

“La Policía muchas veces quieres hacer su trabajo, pero no la dejan, no se lo permiten. Ellos apresan a quien tienen que apresar, pero allí vienen y lo sueltan, entonces al final no estamos en nada”, comentó.

Te puede interesar Esta semana se han registrado 787 hechos delictivos en República Dominicana

Te puede interesar Autoridades aseguran que accionar delictivo en RD disminuyó un 25 % en una semana

Juan Uriel, quien reside en ensanche La Fe, asegura que los patrullajes no han estado funcionando, ya que los atracos y muertes en Villa Juana siguen sin control.

Mencionó que justo el pasado miércoles hirieron a un amigo para despojarlo de su celular, y que antes de quitárselo, lo atacaron sin mediar palabras y lo dejaron tirado frente a un comercio del sector.

“Gracias a Dios está vivo, está recibiendo atenciones, pero mira como por un disparate casi le quitan la vida”, expresó.

Mientras que en el sector Villas Agrícolas los habitantes indican que diario se registran hasta más de siete atracos, hay uso de armas ilegales y acciones violentas por disputadas de puntos de drogas.

Un comerciante del lugar asegura que los patrullajes en la zona no han servido de nada, y que solo están haciendo “aparatajes” sin muestra de resultados confiables.

“Hace menos de tres días mataron dos y pasaron hasta con las pistolas en las manos. Ellos mandan aquí, cualquier menorcito te saca un arma, los delincuentes son los dueños de los barrios”, manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/personas-en-una-calle-19c8feac.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/personas-en-una-calle-19c8feac.jpeg Comerciante de Villa Juana (DIARIO LIBRE/ PEDRO BAZIL)

Sin embargo, Julio César Rodríguez, vendedor de sectores “calientes” del Distrito Nacional, dice que en los últimos días ha habido un cambio positivo en los barrios La Ciénaga, Guachupita y Los Guandules.

Dijo que anteriormente se sentía un ambiente cargado en estos sectores, pero que luego de la muerte de los presuntos integrantes de la banda Los Menores la situación ha estado “muy calmada”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/una-calle-con-coches-f4144e80.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/10/una-calle-con-coches-f4144e80.jpeg Sector Los Guandules (DIARIO LIBRE/ PEDRO BAZIL)

En una semana (del 2 al 8 de junio), la República Dominicana ha tenido un total de 787 hechos delictivos, según detalló el reporte de operativos de seguridad ciudadana de altos mandos militares y policiales.

Las autoridades evaluaron el resultado respeto a la cifra del accionar delictivo del 2021, donde al comparar el resultado de esta semana, determinaron que estos hechos han disminuido en el país un 25 %.

Según explicaron en su reporte sobre los resultados obtenidos por los patrullajes mixtos de los últimos seis días, al comparar las estadísticas de los últimos diez años, la rebaja de casos delictivos ha sido de 64 %, en cinco años de un 24 % y en dos años de 9 %.

En su resumen consolidado sobre las intervenciones, las autoridades notificaron que durante estos seis días se han apresado 24 presuntos delincuentes reconocidos, tres que tenían registro y una persona que había sido reportada como prófuga de la justicia.