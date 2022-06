Hombre que le dio 14 puñaladas a su pareja pone una condición para entregarse

El hombre que hirió a su pareja de 14 puñaladas en San Cristóbal llamó al padre de los hijos de Maricrys Custodio Castillo para pedirle una foto del estado actual de salud en el que se encuentra la víctima como condición de entregarse a las autoridades.

En un audio enviado a Diario Libre el atacante pide que el hijo de la víctima le envié fotos de la condición de salud que tiene su madre y le dice que le podría enviar un número con WhatsApp para recibirlas.

“A ver si yo le mando un número de WhatsApp para ver si él me manda una foto de la mujer a ver cómo está, así yo me aliento más y me entrego. Yo tengo miedo de si ella está grave ir a entregarme, porque me va a ir más mal ”, comentó el acusado mediante llamada.

Durante la llamada, el atacante, a quien los familiares de la víctima identificaron como Antonio Francisco Mateo, asegura que no tiene intenciones de hacer más daño, ni a la dama ni a los hijos de ella.

"Por la salud de mi madre que está viva y ese Dios que me está mirando, si usted me manda una foto que yo la puedo ver en la gravedad que está, yo lo hago por Dios y la salud de la madre mía, yo me entrego", reiteró.

Actualmente Maricrys Custodio Castillo se encuentra bajo protección de las autoridades hasta que den con el paradero del responsable de su agresión y posteriormete lo pongan en manos de la justicia.

Al momento del hecho, la hija de la víctima, de 17 años, fue quien le brindó los primeros auxilios, por sus conocimientos aprendidos como voluntaria de la Cruz Rojas Dominicana, y pudo poner atención inmediata a las hemorragias más severas.

Tras cometer el hecho y creyendo que había logrado asesinar a la dama, el atacante llamó a la hija para decirle: “la maté, la maté y volvería a matarla de nuevo”.

Según narra Antonio Alexander, hijo de la víctima, el agresor siempre tenía acciones de celos con su madre, con quien tiene una relación de más de dos años.

“Siempre le cogía el teléfono para revisar con quién hablaba, para revisar sus redes sociales y siempre tenía esos celos hacia ella”, comentó su hijo.