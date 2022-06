Santo Domingo Este vuelve a mirar al mar

Santo Domingo ha vivido de espaldas al mar. Esto vale tanto para el Distrito Nacional y su afamado malecón como para el municipio de Santo Domingo Este, el de mayor crecimiento y población del país. Los vecinos, adelantándose a sus autoridades, empezaron hace unos años a frecuentar regularmente el maravilloso espacio natural que les permite integrar el mar Caribe a su día a día.

Ayer el presidente Luis Abinader recibió de los miembros del Ceiztur, de Patrimonio Monumental de Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial y del ministro de Turismo, David Collado, las explicaciones de esta obra que ya ha comenzado y que será entregada en 2023. El proyecto es ambicioso: una inversión de 600 millones de pesos para el acondicionamiento de cinco kilómetros.

Shaney Peña, que dirige la Dirección de Planificación y Proyectos Turísticos del Mitur, fue la encargada de conducir al presidente por unos planos pensados para aprovechar al máximo el terreno. La anchura, explica, “permite mucho mejor trabajo que en el malecón de otros municipios. Se va a ampliar la acera, se incluirá una ciclovía y se acondicionarán los parqueos ya existentes”.

Estos son siete puntos que a partir del nuevo diseño tendrán instalaciones comerciales reguladas y con un diseño y servicios apropiados al lugar y a la función. Un plan a futuro es organizar un patronato conformado por munícipes de Santo Domingo Este que vele por el mantenimiento de instalaciones e infraestructuras.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/30/personas-preparando-pizzas-en-una-mesa-b53ecbec.jpg Siete puntos de parqueo y locales de servicios. (NELSON PULIDO)

Crear valor

Para el presidente, esto no es simplemente una obra: “Estas intervenciones inciden en el rescate de zonas verdes y naturales, pero también tienen un efecto de revitalización de la actividad económica y el empleo”. Piensa el mandatario en el caso del pueblo de Pedernales (no en el proyecto de Cabo Rojo), en las obras de Samaná, San Pedro o Nagua, del que recalca “se aprovechará el proyecto para construir un dique que proteja la ciudad de las inundaciones”.

De hecho, el acondicionamiento del Malecón de Santo Domingo, interviene Sheney Peña, “propició la activación de al menos dos proyectos residenciales”. Igual, en Santo Domingo Este ya se han aprobado desarrollos habitacionales en terrenos frente al malecón.

No es un proyecto aislado. Responde a la visión de recuperar y sanear playas en todo el país. Siendo el país líder en Turismo, apunta Collado, “las playas son prioridad para el gobierno del presidente Abinader. No se puede aspirar a llegar a la meta de diez millones de turistas que buscan sol y playa y no tenerlas en condiciones”. Parqueos, instalaciones sanitarias, wifi... son parte de las mejoras que ya están en marcha, por ejemplo, en Las Galeras.

Skate

Hay más. Explica Amín Abel Santos, coordinador General del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, que el malecón de SDE contará con una pista para skateboard del más alto nivel, con los requerimientos de competición de rango olímpico.

Una última visión, detalla Collado: “Esta intervención prolonga el proyecto del malecón del Distrito, pasando por el Monumento de Montesino y la Ciudad Colonial”. Una hermosa ruta para no seguir de espaldas al mar.