Ley extinción de dominio se diluye en el Congreso entre dimes y diretes

La “manzana de la discordia” es el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos, con lo que parece podría diluirse la posibilidad de lograr su aprobación en el Congreso Nacional al prevalecer el escenario de “dimes y diretes”, entre representantes del partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM) y de los opositores de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP).

Ayer, el senador del partido oficial, el Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral que estudia esa iniciativa, arremetió en contra de los congresistas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP) y los acusó de orquestar un show mediático, supuestamente para impedir la aprobación de esa pieza. Sin embargo, el congresista llamó a las bancadas opositoras a la sensatez a fin de que dejen de lado sus “mentiras” y que asuman su responsabilidad de legislar.

Campaña en contra

Al ofrecer una rueda de prensa en el Senado, Catrain dijo que el PLD ha desatado esa campaña debido al miedo que tiene su alta dirección política con la posible existencia de una ley de extinción de dominio porque se permitiría el decomiso de los bienes obtenidos de la corrupción y el crimen organizado.

“El PLD tiene un gran temor a la ley de extinción de dominio… los voceros del PLD en el Congreso están amenazando a los empresarios con la figura de la elusión fiscal para que estos le retiren el apoyo al proyecto pero tanto ellos como los empresarios saben que esta figura no está tipificada en nuestro sistema jurídico, razón por la cual la misma no tiene sentido para fines de los efectos de la ley de extinción de dominio”, expresó.

El senador por Samaná negó que el partido oficial quiera imponer sus criterios y alegó que los perremeístas están en la disposición de lograr un consenso para conseguir la aprobación de esa iniciativa.

Ante los alegatos expuestos por los voceros de los bloques de senadores del PLD, Yván Lorenzo, y de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, de que la retroactividad de la ley “choca” con la Constitución aseguró que esa pieza no contiene aspectos que violen la Ley Sustantiva de la Nación. “Hago un llamado a la sensatez a la bancada opositora, para que dejen a un lado las mentiras y para que asuman la responsabilidad de legislar en función de los intereses del pueblo dominicano”, expresó.

Al ser cuestionado sobre las causas por las cuales él, como presidente de la comisión bicameral se retiró de la última reunión y afectó el quórum respondió: “Yo me retiré sencillamente porque ahí eso no era un espacio adecuado para la discusión. Ahí lo que había prácticamente era una discusión estéril, una discusión sin ningún tipo de sentido”, agregó.

Lo que cree el vocero de la FP Mientras que Dionis Sánchez, vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), atribuyó a un chantaje las acusaciones de Catrain de que congresistas opositores estarían llamando a empresarios. “Qué bueno que él llama a la sensatez porque él debe llamarse a sí mismo a la sensatez porque fue él que salió de manera abrupta en lugar de someter la moción que se estaba presentando. No fue la oposición que hizo boicot, no fue la oposición que salió vociferando. No fue la oposición que comenzó a decir epítetos”, expresó. Dijo que como los perremeístas no tenían mayoría en la comisión bicameral se retiraron de la última reunión. Recordó que juristas han advertido que si se aprueba esa ley como ha sido planteada sería inconstitucional.

Debe aprobarse

Concluyó que en el país se tiene que aprobar la ley de extinción de dominio y que le quiten los bienes a todo el que los haya adquirido de forma corrupta, ya sea del sector privado o del sector público. Indicó que no comparte la idea que asume quieren vender de que todos los empresarios son corruptos.

Añadió: “Aquí tenemos muy claro quiénes son los corruptos, la mayor corrupción que se ha dado en la República Dominicana se dio en el gobierno pasado, lo convirtió el partido de la liberación Dominicana en una empresa. Nunca en la historia de la República Dominicana el que es encargado de perseguir la corrupción, que es el Ministerio Público, había estado implicado en tantos escándalos de corrupción”.

Invitó a los congresistas y periodistas a revisar el artículo 110 de la Constitución, lo que asegura no tiene que ver nada con la ley de extinción de dominio ni con la retroactividad porque esa ley no persigue a personas sino a bienes adquiridos de forma ilícita y aseguró que lo que no se obtuvo correctamente nunca adquiere legalidad.

Opositores responden

El vocero del bloque de senadores del PLD, Yván Lorenzo, precisó que el PRM construye una narrativa falsa frente a la sociedad y otra en el Congreso Nacional debido a que cree que el partido oficial huye a la transparencia y que existan veedores que observen el proceso de aprobación.

Dijo que invitó a destacados periodistas para que integren esa comisión de observadores y que se den cuenta de “la doble moral” del PRM porque supuestamente le huye a la aprobación de esa pieza que solo tiene un punto de divergencias: la retroactividad o retrospectividad de la ley.

Aseguró que el PLD no se opone a la retroactividad de la ley y que la elusión fiscal ya fue consensuada.

“Ellos le temen a la elusión y ya está consensuada. Ellos le temen como el diablo a la cruz a la elusión fiscal que es más perniciosa que cualquier otro fenómeno de la corrupción porque coloca en paraísos fiscales grandes fortunas que pueden generar empleos y desarrollo en la República Dominicana”, analizó.

El senador por Elías Piña emplazó a Catrain a que convoque a la comisión bicameral para que los congresistas puedan concluir su trabajo antes de concluir la actual legislatura. “Ellos rehúyen y siguen aplazando el conocimiento de esta pieza. Ellos son mayoría, de 10 senadores siete son de ellos… Ellos son mayoría en las comisiones y en el Congreso”, expresó. También agregó que en tan solo dos semanas los perremeístas han aprobado iniciativas legislativas de su interés, muchas de éstas sometidas por el Poder Ejecutivo.