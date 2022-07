Salud Pública explica sobre evolución de paciente con viruela del mono

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) y el director del Hospital Militar Docente Ramón De Lara informaron este viernes que el joven interno con la viruela del mono evoluciona satisfactoriamente al tratamiento aplicado, está estable y no presenta síntomas febriles, fatiga ni otras complicaciones.

Sobre la presencia de nuevos casos, las autoridades aseguran que hasta el momento no hay más personas afectadas, y que quienes estuvieron en contacto con el paciente cero han sido evaluadas, pero no presentan ningún signo.

Durante rueda de prensa, el doctor Daniel Rivera y el coronel médico José Darío Richardson, señalaron que el joven de 25 años está estable y sigue evolucionando de manera rápida y efectiva al tratamiento, por lo que no presenta ninguna novedad.

“El paciente ha tenido una evolución satisfactoria, de una manera sorprendente, gracias a la intervención inmediata del Ministerio de Salud Pública y los cuidados del 1er Tte. médico infectólogo, José Ureña Vázquez, médico de cabecera”, afirmó el ministro.

El titular de Salud dijo que personalmente observó al paciente, el cual se mostró satisfecho por el trato brindado por las autoridades y el personal de salud del hospital. Asegura que muestra un físico normal, solo con algunas erupciones en varias áreas de su cuerpo, pero “jamás está como las fotos que presentan desde otros países que tienen casos registrados de la enfermedad”.

Asimismo, el doctor Rivera explicó que esta enfermedad solo se transmite por un contacto directo de una persona afectada, por lo que llamó a la población a no alarmarse. La misma no se detecta por análisis de sangre, sino con una prueba en la vesícula, por los que recomendó a las personas que han tenido algún contacto directo con alguien que haya tenido lesiones meticulosas, acudir a su médico y sugirió no automedicarse.

Cuándo darán de alta al paciente

El ministro de Salud reiteró su llamado a la población a continuar aplicando el proceso de vacunación con la segunda y tercera dosis correspondientes. Mientras que aseguró que el gobierno cuenta con los medicamentos necesarios para enfrentar cualquier virus.

De su lado, el director del Hospital Militar Ramón De Lara señaló que el centro cuenta con un espacio adecuado para tratar este tipo de paciente, con los mismos protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) y el Ministerio de Salud. Expresó que el paciente presenta una evaluación satisfactoria, no obstante, se está preparado para cualquier eventualidad que se presente, pero está seguro de que no surgirán cambios negativos.

Indicó que el paciente debe durar 21 días para completar el tratamiento. “Pero está estable y asintomático estará de alta después de que transcurran los días correspondientes para seguir siendo atendido, si continúa la evolución y sin síntomas”.

Las autoridades de Salud informaron el pasado miércoles del primer caso importado de la “viruela símica” en un joven de 25 años de edad, de nacionalidad dominicana, que regresó recientemente al país, procedente de los EEUU; y que se encontraba aislado en el Hospital Docente Doctor Ramón De Lara, donde recibía el tratamiento pertinente.

En la rueda de prensa ofrecida en el Hospital Militar Ramón De Lara también participaron los doctores Eladio Pérez, viceministerio de Salud Colectiva y Ronald Skewes, director General de Epidemiología, entre otros.

Generalidades

La viruela del simio es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que suelen ocurrir esporádicamente en zonas boscosas de África central y occidental. Es causada por el virus de la viruela del simio (MPXV)

El período de incubación del virus de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede variar de 5 a 21 días.

La enfermedad suele ser autolimitada y los síntomas suelen resolverse espontáneamente en un plazo de 14 a 21 días. Los síntomas pueden ser leves o graves y las lesiones pueden causar mucha picazón y dolor.

En los casos iniciales, la infección se produce por contacto directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados.