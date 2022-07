Se requieren datos actualizados para conocer situación de personas con discapacidad en RD

En República Dominicana no existen datos actualizados sobre las personas con discapacidad desde hace doce años. Los últimos datos registrados en el Censo Nacional de Población y Vivienda son del año 2010.

De acuerdo al último reporte, el país tiene un total de 1,160, 847 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 12 % de la población.

El 56 % de estos discapacitados son mujeres, mientras que un 66 % no presenta una fuente de ingreso.

Se espera que para finales del primer trimestre de 2023, el Estado dominicano tenga conocimiento sobre cuál es el tamaño real de su población, cuando comiencen a publicarse los resultados preliminares del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, que está pautado realizarse en noviembre de este año.

A inicio de año, el director del Censo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Víctor Romero, destacó que para el levantamiento de la información sociodemográfica se incorporarán dispositivos móviles de captura (tabletas), que le permitirá al personal que trabaje en el censo recolectar la información de forma digital.

Ante la cifra de personas con discapacidad que no cuentan con el apoyo necesario de inclusión a nivel laboral, la directora de la Fundación Visión, Integridad y Conciencia Social, Francina Hungría, lo calificó como "grave" debido a los niveles de dependencia y violencia que confinan a las mujeres con cierta condición en sus hogares.

"Aunque para muchas personas esto resulte ser un ejercicio de imaginación, para 17 de cada 100 mujeres con discapacidad en el país se trata de un hecho doloroso de sus vidas", expresó Hungría durante el seminario "Mujer y anatomía: Claves de autogestión y participación productiva".

Para la titular de la fundación es importante buscar recursos necesarios que ayuden a que la discapacidad no sea un impedimento para convertirse en las mujeres que quieran ser, que su condición no sea un semáforo rojo cuando recorran la vía de la productividad y que no sea una cadena que les impida la autonomía.

"Esto es golpear sobre la mesa y gritar con fuerza que, si los caminos están cerrados, las mujeres abrimos la vía. No se trata de educación inclusiva y ordinaria, es educación para toda la población" Francina Hungría “

Durante la presentación del programa de género para el desarrollo, Hungría sostuvo que con esta iniciativa busca fortalecer las destrezas de las mujeres con discapacidad visual en el país e incrementar las oportunidades de acceso a espacios igualitarios.

Anunció que mediante un acuerdo realizado con el programa Supérate y el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) estarán canalizado recursos para ejecutar la primera etapa de la Cooperativa Violeta que busca incentivar el emprendimiento y la formación en negocio entre las mujeres con discapacidad visual y sus familiares.

Indicó que dentro de poco tiempo estas mujeres y sus familias tendrán la posibilidad de acceder a préstamos y capital que les permita emprender con negocio que deseen.

También comentó que a partir de este jueves la Fundación Francina deja iniciado el programa permanente de género con el propósito de construir mayores incidencia y oportunidades para todas las personas.

"Dicho de manera simple nos propusimos romper la maldición de las estadísticas en favor de la construcción de bienestar. Buscamos que nunca más una mujer con discapacidad visual cargue con estigmas, dependencia económica o vulneración de sus derechos", precisó.

En la presentación del proyecto, tres mujeres fueron elegidas como las primeras en recibir la capital semilla, una de ellas recibirá 50,000 pesos y las otras dos 25,000.

Una cuesta realizada el año pasado por Enhogar indica que en el 12 % de los hogares dominicanos hay al menos una persona con alguna discapacidad.