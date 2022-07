¿Era delincuente el joven ultimado en la Lincoln durante supuesto intento de atraco?

El pasado jueves alrededor de las 7:00 de la noche dos hombres que iban a bordo de una motocicleta supuestamente intentaron atracar a un delivery en la avenida Abraham Lincoln, próximo a la casa del presidente de la República.

Ante el supuesto intento de atraco, el repartidor pidió ayuda y un teniente de la Armada que esperaba un vehículo público respondió disparando contra los dos hombres, alcanzando al conductor de la motocicleta, quien falleció en la escena.

La muerte de José Abel Fernández, de 24 años, ha causado interrogantes debido a que los señalados como maleantes, especialmente el fallecido, no tuvo oportunidad de ser investigado como es debido.

Pese a las dudas, los familiares del hoy occiso se negaron durante el sepelio a defender la honorabilidad de su pariente y prefirieron guardar silencio. Pidieron que el caso no sea divulgado más en los medios de comunicación.

Diario Libre trató de abordar a dos de sus allegados, quienes manifestaron no tener intenciones de recibir a nadie de la prensa u otro particular que no tenga que ver con la familia.

“No queremos ninguna prensa aquí, no nos interesa que vengan ni ustedes ni nadie que no sea a nosotros cerca que somos su familia. El caso se queda así, no queremos hablar absolutamente nada, no nos interesa”, dijo uno de sus allegados.

Este viernes la Policía Nacional informó que el presunto delincuente fue ultimado por un teniente de la Armada de República Dominica y no por la un agente de la uniformada como inicialmente se había indicado.

De acuerdo con la institución del orden, el militar involucrado se encontraba esperando un vehículo público cuando se presentó la situación. Agregó que se reservan el nombre del agente "por un asunto de seguridad".

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que junto a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) se encuentran investigando la situación para determinar en qué circunstancias se produjo el homicidio.

El joven que acompañaba al hoy occiso, Edwin Graciano, está detenido para fines de investigación.