Coinciden en que el Gobierno no cumplió acuerdos del Pacto Eléctrico

El Gobierno incumplió los acuerdos del pacto eléctrico al no disminuir las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad ni el gasto corriente como se acordó en el Pacto Eléctrico, firmado en octubre del pasado año, por lo que la tarifa eléctrica no debió ser aumentada bajo el pretexto de que era un mandato de ese acuerdo.

En esta opinión coinciden los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) y el exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, los cuales entienden el Gobierno descuidó la parte que le correspondía del acuerdo.

“La triste realidad es que la miopía de sectores políticos claves, unida al laborantismo de muchos que ven la electricidad como una mercancía política y las empresas eléctricas como un botín, no ha sido posible aplicar las reformas del Pacto, salvo aquellas convenientes a quienes controlan el sector”, escribió Isa Conde en su cuenta de Instagram.

“Fue un grave error del Gobierno subir la tarifa eléctrica escudándose en el Pacto, pero incumpliendo compromisos consensuados como la reducción de pérdidas de las empresas distribuidoras, hoy peores que antes”, agrega el exministro que también se mostró en desacuerdo en una “convocatoria para modificar el pacto con fines politiqueros”.

Opinión del PLD

En tanto que el titular de la secretaría de Energía y Minas del PLD, Gaddis Corporán, dijo que el Pacto es bastante claro y que simplemente era cumplir a cabalidad lo que establece y que así como no se aplicaron otras medidas que el acuerdo establece, “nosotros llamamos a que se desestimaran las medidas de aumentar la tarifa eléctrica y de transferir la ineficiencia de las Edes al bolsillo de la gente”.

“Dentro de los 200 y pico de consensos el Pacto manda a que se reduzcan las pérdidas, sin embargo, aumentaron de 27 % a 35 % y los gastos operativos están por encima de un 25 por ciento cuando el pacto manda a que se trabaje para llevarlo en un 10 %. Se escudó el Gobierno en el pacto eléctrico para aumentar la tarifa, sin embargo, no se han cumplido con ninguno de los más puntos pactados en el mismo”, dijo Gaddis Corporán.

Sobre una modificación del pacto, Corporán dice tendrían que estudiarla para no ser tomados como tontos útiles, recordando que las mesas de energía e hidrocarburos del Consejo Económico y Social (CES) nunca se reunieron “y de manera unilateral el Gobierno sometió dos proyectos de reforma a la Ley General de Energía y a la Ley de Hidrocarburos, sin generar los consensos en las mesas de trabajo”.

Mientras que el dirigente del PRD Héctor Guzmán, dijo que el Gobierno no ha querido que la mesa técnica se reúna y cumpla con su función.

“Eso no ha sido convocado porque no ha habido interés del gobierno en darle seguimiento a eso, de manera que esa decisión del gobierno ahora de dejar sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica, basado en lo que establece el pacto eléctrico no tiene razón de ser porque el pacto eléctrico también establece responsabilidades para el Gobierno que era reducir el gasto corriente y reducir las pérdidas”, dijo.

Consideró que los aumentos que ha hecho el Gobierno "y el que está aplicándose ahora en el mes de julio tienen que quedar sin efectos, y es lo que hemos planteado en el PRD, porque el Gobierno ha incumplido esos términos del pacto eléctrico, de manera que el pacto es un compromiso entre dos, que habla de reajustar la tarifa eléctrica, pero en función de que usted hubiese mejorado la parte del gasto corriente y la parte de las pérdidas".

Sobre el tema, Alianza País consideró que el anuncio del presidente de suspender nuevas alzas en la tarifa eléctrica es insuficiente.