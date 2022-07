Uso de Grindr preocupa a la comunidad GLBT en RD; la califican como peligrosa

El Voluntariado de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (GLBT) dominicano, llamó la atención sobre la peligrosidad que tiene contactarse a través de la red social de cotas en línea Grindr dirigida a hombres homosexuales que buscan contactarse con otros y pidió a los miembros de la comunidad no usarla.

El presidente de la entidad, Yimbert Feliz Telemín, dijo que los niveles de privacidad de quienes se comunican por esa aplicación dificulta el accionar contra los que cometen algún delito tras haber concertado encuentros por esa vía.

“Grindr ciertamente en República Dominicana ha sido una trampa para los hombres gays; una trampa para ser atracados y asesinados. Lo que pasa es que también la población de hombres gays cuando son violentados, atracados y demás a través de dicha aplicación no suele denunciar”, sostuvo Yimbert.

Indica que la falta de denuncias está basada en evitar el estigma social y familiar que esos hechos podrían tener, a los que la mayoría no quiere exponerse.

“El voluntariado GLBT hace un llamado a los homosexuales a no usar Grindr y denunciar si son víctimas de atracos o cualquier tipo de abuso por las líneas correspondientes”, agregó el defensor de los derechos de esa comunidad.

Aunque la advertencia fue hecha tras la muerte de Frederik Pérez Ventura, de 32 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado día 17 en la comunidad La Guáyiga del municipio Pedro Brand en Santo Domingo, Feliz Telemín dijo que el llamado a no utilizar Grindr ha sido recurrente.

Sostiene que la situación es muy parecida en otros países y que incluso en Estados Unidos se está contemplando su prohibición.

En el caso de Frederick Pérez las pesquisas que hicieron las autoridades que investigaron el suceso establecieron que fue contactado a través de Grindr por dos hombres que luego contactaron a una menor, y los tres habrían robado y ultimado al joven e involucraron a otros dos para comercializar el vehículo de la víctima.

Por el hecho están siendo imputados Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista (Mono Plata), de 20 años; Cristopher Arredondo (El Prota), de 20; Argenis Nelys Morillo de los Santos (El Tubito), de 19; Reynaldo Antonio García (Danyer) y una menor de edad de 16 .

Otro Caso

El voluntariado GLBT, también presume que Eddy Frías, de 20 años, cuyo cadáver fue encontrado la mañana de este domingo en unos matorrales del sector Naime III en San Pedro de Macorís también fue citado por Grindr.

Yimbert Feliz Telemín, dijo que la noche del pasado sábado, día en que Eddy salió de su residencia, en el sector Loma Cachero en esa provincia, había concertado varias citas por la aplicación.

Presumen que una de ellas fue la que lo llevó hasta el lugar donde fue hallado, para lo que habría tomado prestada una pasola a un familiar, la cual se encontraba en la escena, al igual que otras pertenencias, excepto el teléfono celular.

Para el activista el que no se encontrara el teléfono móvil de la víctima indica que hay un historial de que el victimario no quiere que se descubran. El cuerpo de Eddy tiene una herida de arma blanca, la cual le fue dejada encrustada en el pecho. Hasta el momento no se ha informado de detenidos por este caso. l

Sobre Grindr Grindr es una red social y aplicación de citas destinada a hombres gays y bisexuales que permite establecer comunicación con otros y localización geosocial operada por una compañia estadounidense. Tiene mosaicos de fotografías de sus usuarios, así como perfiles. En mayo de este año anuncio su intención de cotizar en bolsa con valor de entrada de 2,100 millones de dólares. En ese momento era usada por 11 millones de personas cada mes.