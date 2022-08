Joven de Higüey gana beca en prestigiosa universidad de EE.UU.

Apasionada del deporte y las matemáticas, a su corta edad, Daniella Pillier ha luchado por no ser una más. Ella nació en el seno de una familia de escasos recursos de Higüey, y se crió en un barrio donde solo se podía ser “ladrón, prostituta o vender drogas”, pero asegura que su meta siempre fue luchar para demostrar que había algo más que eso.

“Siempre se hablaba de Villa Cerro como un lugar de donde no podía salir nada bueno (…) Así que yo pensé que, por qué si yo no hago eso, me describen como si yo fuera así, y trabajé para que hoy en día digan ella es diferente y no parece que viene de ahí”, cuenta Daniella a Diario Libre.

La joven de 19 años se mudará a finales del mes de agosto a Estados Unidos, donde formará parte del equipo de atletismo de Smith College, una universidad privada especializada en artes liberales, y una de las más elitistas para mujeres, que está ubicada en Northampton Massachusetts, donde estudiará estadísticas y ciencia de datos con una concentración en instituciones financieras globales.

“Aquí en República Dominicana o eres atleta de alto rendimiento o te enfocas en trabajar, y específicamente en la universidad de Smith College, que fue la que más interés sintió por mí, ya que me comuniqué con los entrenadores antes de aplicar, allí ellos me ofrecieron formar parte del equipo de atletismo y de alguna forma darle un empujón a mi ensayo de aplicación a la universidad”, dijo la joven.

Daniella dijo que también se comunicó con entrenadores de atletismo de la universidad de Harvard y del MIT, buscando abrir puertas para lograr sus sueños. En total aplicó a 10 universidades en Estados Unidos.

Su camino “por la pista”

El atletismo llegó a Daniella a muy temprana edad. Cuando su entrenador Jesús Tapia la descubrió ella jugaba fútbol en el equipo masculino, le llamó la atención que ella fuera la única niña en el equipo, y la invitó a formar parte de su equipo de atletas.

“Era porque me gustaba mucho el deporte y si a las otras niñas no les interesaba, eso no me iba a impedir que yo lo hiciera. Así mi entrenador Jesús Tapia, me invitó a ser parte del equipo de atletismo que él estaba organizando. Yo era la más pequeña, y dos meses después clasifiqué a mi primer torneo de atletismo nacional”, resaltó.

Desde su infancia, Daniella ha logrado participar en torneos nacionales de atletismo, en el ciclo escolar y campeonatos superiores, en los 100 y 200 metros planos, fue parte de los relevos femeninos y mixtos campeones y pódiums en eventos individuales en los juegos nacionales escolares en los que participó.

El año pasado, luego de graduarse del colegio, Daniella logró trasladarse hasta Santo Domingo para mejorar su nivel, explotar su potencial en el atletismo y estar al nivel de la competencia en Estados Unidos.

La mejor de su clase

La joven realizó sus estudios secundarios en la Escuela Liceo Juan XXIII De La Salle, se graduó de bachiller en la modalidad académica de Estadísticas, Matemáticas y Tecnologías.

“En esta escuela semi-privada había dos salidas en el bachillerato, y a mí siempre me han gustado las cosas difíciles y la salida más difícil eran las matemáticas”, dijo Daniella.

Durante su ciclo escolar, recibió distinciones académicas y deportivas a nivel nacional, y se graduó con un promedio acumulativo de 98.2, el más alto de su promoción.

Contribuyó al servicio comunitario como Líder Lasallista, Rotaract Higüey, donde dirigió talleres educativos a estudiantes y adultos de su comunidad.

Dentro de su escuela fue parte del equipo de atletismo y del escuadrón de abanderados. Participó en olimpiadas de matemáticas, biología, ciencias sociales y debates internos de Naciones Unidas.

Las distinciones que ha recibido están relacionadas al honor, al mérito, servicio y premiaciones por parte de su escuela, el departamento de deportes de la Alcaldía de Higüey y de la Dirección Regional Educativa 12-01 y fundaciones locales.

El orgullo de la familia

Daniella sabe que sus logros son poco comunes para una persona de bajos recursos como ella, pero nada la detuvo. Asegura que sus familiares y amigos han sido primordiales para salir adelante.

“Ellos siempre me han dicho que para uno conseguir cosas grandes hay que pensar en grande, cuando ellos vieron que eso fue una realidad, algo que no pasa en Higüey, diría que nunca para el entorno en el que yo vivo, ellos se sintieron orgullosos, y vieron el potencial que otros pueden tener si ponen el mismo empeño que yo puse”, dijo emocionada.