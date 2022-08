Hombre expone en TikTok su viaje en yola a Puerto Rico

Un hombre publicó en su cuenta de TikTok un video de su viaje en yola a Puerto Rico.

En el audiovisual se pueden observar a una gran cantidad de personas apiñadas en la embarcación que ya estaba en mar abierto.

"Hay un tro' de muertos aquí en esta vaina, mira cómo es que están, mira cómo es que los tienen", dice el joven en tono jocoso mientras se presencia a las personas durmiendo o con la cabeza hacia abajo por el sol.

El video se ha hecho viral y ya cuenta con más de 5,000 me gusta, 400 comentarios y 700 compartidos.

Mensajes como "Dios los protege", "Dios los haga llegar a su destino", "Ojalá lleguen con bien", fueron de los tantos que usuarios le dejaron.

Sin embargo, también hubo comentarios como "Oh padre son guapos, si", "Oye los relajos de él", "Tiene que ser una broma", "No se arriesguen por Dios", ya que no podían creer lo que veían en sus pantallas móviles.

También hay otros que muestran su preocupación ante la situación, deseando saber si llegaron a su destino final.

Se desconoce el nombre del hombre, quien solo está identificado en su red social como "el negro".

Los viajes ilegales

La ruta migratoria de la República Dominicana hacia Puerto Rico es la que más muertes y desapariciones de personas migrantes registra de todos los trayectos en el Caribe: 183 casos desde el 2014 al 2021, reporta el Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD) de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y que fue reseñado en una publicación de este diario.

Esta peligrosa vía ha sido utilizada por los dominicanos, pero también por haitianos, cubanos, venezolanos. “Los migrantes que viajan por esta ruta enfrentan serios riesgos de muerte, particularmente si utilizan embarcaciones no aptas para navegar que pueden hundirse o volcarse en el océano”, advierte.

La embarcación habitual para viajar de manera irregular de República Dominicana a Puerto Rico es la llamada yola. En una yola se transportan hasta 100 personas, lo que pone en peligro la estabilidad de la embarcación de fabricación casera.