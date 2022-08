Licitaciones de la Cámara de Diputados en año 2021-22 no se han publicado

Un total de 696 procesos de compras realizados por la Cámara de Diputados durante el año legislativo 2021-2022 no han sido publicados por ese órgano legislativo, debido a que no fueron detallados en las memorias legislativas, administrativas y financieras ni tampoco se han colgado en su portal institucional como mandan las leyes No. 200-04 y No. 340-06.

Entre los procesos citados en el informe figuran inversiones para adquirir equipos, maquinarias y la ejecución de remozamiento de espacios físicos e infraestructura de esa institución, entre los que están la readecuación de la edificación, como por ejemplo del restaurante de los diputados y de las oficinas y un nuevo lobby del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Además, según la rendición de cuentas, fueron corregidas las filtraciones del parqueo ubicado en la primera planta del edificio donde funciona la Cámara Baja y del parqueo soterrado.

Entre las mejoras figura la adquisición de una flotilla vehicular para uso de las Comisiones Permanentes de la Cámara Baja.

En las fotografías publicadas en las memorias institucionales presentadas por el presidente de ese hemiciclo, Alfredo Pacheco, se observan unas siete camionetas doble cabina, Toyota, modelo Hilux y cuatro minivans.

Destaca el informe que por disposiciones administrativas se creó un fondo para el pago de indemnización por cesantía a los colaboradores jubilados y pensionados, mediante la resolución No. 05-2022 del 17 de febrero de 2022.

La publicación

Aunque en la sección transparencia de la página web de la Cámara de Diputados no se observan procesos de compras realizados desde el 2020 a la fecha, en el informe de rendición de cuentas se señala que las informaciones fueron remitidas a la Oficina de Libre Acceso a la Información. La medida se tomó a fin de que ésta oficina proceda a difundir las informaciones relativas al plan de compras y contrataciones, el cual argumenta se hizo apegado al principio de transparencia.

Modalidad de compras En total, la Cámara de Diputados reportó que del 1 de agosto de 2021 al 30 de julio de 2022 fueron realizadas cinco licitaciones públicas. Entre los demás procesos por modalidad de compras figuran 417 compras por debajo del umbral mínimo; 256 compras menores y cinco procesos de comparación de precios.