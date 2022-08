Muerte de Alberto Guzmán no fue un accidente como dijo la Policía; fue un homicidio

La muerte de Alberto Guzmán del Rosario no fue producto de un accidente de tránsito, como habría informado la Policía a los parientes del fallecido; más bien se trató de un homicidio, y así quedó certificado en acta por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Este informe forense confirmó las sospechas que habían tenido, desde un principio, los dolientes del hombre de 45 años, y puso en tela de juicio “el sospechoso” accionar que tuvieron los agentes policiales involucrados.

De acuerdo con la versión de los parientes de Guzmán del Rosario, éste habría salido de su trabajo a las 11:00 de la noche del pasado sábado, según les informaron en la compañía de venta de agua para la cual trabajaba.

Esa noche, su esposa, Isabel Díaz de Guzmán, lo esperaba en casa, pero al ver que su marido no llegaba, comenzó a llamarlo a su teléfono. Desde pasadas las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana estuvieron llamándolo al celular, sin ninguna respuesta.

Sin embargo, Díaz de Guzmán no se dio por vencida, y en su última llamada, aproximadamente a las 4:00 de la madrugada, un supuesto agente policial contestó el celular.

Le informó que su esposo chocó con una de las paredes del Parque Mirador Norte, cuando regresaba a su residencia en el barrio Las Tres Tareas de Los Guaricanos.

Díaz de Guzmán cuenta que la mandaron a buscar con una patrulla de la Policía a su casa y la trasladaron al lugar de los hechos. Cuando llegaron, los policías (al menos seis), insistían a la esposa y a otros parientes, que se llevaran el cuerpo de Alberto Guzmán para evitar “que se acumulara gente en el lugar” y para evitar el burocrático “papeleo” en caso de que el Inacif se llevara el cuerpo.

Esta reacción le causó muchas sospechas a la familia, ya que supuestamente, los policías eran muy insistentes en que se llevaran el cuerpo. Al final, los policías pararon a una “guagüita platanera para que nos lleváramos el cuerpo".

“Ellos pensaban que lo íbamos a enterrar así”. “Nos lo entregaron como un accidente, pero al llegar a la casa que lo estamos bañando y preparando, encontramos que tenía un tiro en el lado izquierdo del costado. Entonces, confirmamos que los policías no nos estaban diciendo la verdad”, dijo Isabel Díaz.

Luego se llevaron el cuerpo de la casa al Inacif y, al realizarle los estudios correspondientes, determinaron que el hombre tenía una “herida de proyectil” en el lado izquierdo del costado, sin salida. La entidad determinó que la muerte del hombre se trató de un homicidio.

No dan la cara

Desde entonces, los agentes de la Policía Nacional que estuvieron patrullando la noche del sábado 13 de agosto, no han dado la cara. “Estamos esperando respuesta, todavía esta es la hora en que por aquí no ha aparecido la Policía y nos hemos movido, nos hemos trasladado al destacamento de Prófugo (en Los Guaricanos), donde ellos estaban de puesto aquella noche, y el coronel Paniagua, que está encargado, no nos dio los nombres”.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el caso está bajo investigación de Asuntos Internos y de la Inspectoría de la Policía Nacional.

Presidente Abinader

Belki Elizabeth Peña, cuñada del fallecido, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que interceda en este crimen y no se quede como “un caso más”.

“Le pido al presidente Abinader, que por favor, que este caso no se quede como muchos otros casos en los que no se ha hecho justicia. Nosotros, la familia, estamos aquí esperando respuesta, necesitamos que la Policía nos diga qué fue lo que sucedió, porque a nosotros nos dijeron que él había tenido un accidente, pero lamentablemente no fue así”, dijo Belki.

“Por eso hacemos el llamado de que de que se esclarezca el caso, de que aparezcan esos policías. No lo estamos culpando a ellos de que hicieron el hecho, sino que den la cara para que nos expliquen qué fue lo que sucedió. Le hacemos el llamado señor presidente, interceda en este caso que no sea otra víctima más que quede impune” imploró la cuñada de la víctima.

Los parientes de Guzmán del Rosario están dolidos. Aseguran que fue un hombre trabajador y cristiano evangélico, “no fue un delincuente al que mataron”.

Por eso piden justicia.

Mensaje a la Policía “Hemos visto las noticias en donde el vocero de la Policía está diciendo que nosotros fuimos que nos llevamos el cuerpo. Que hable claro. A nosotros nos dijeron bien claro; llévense el cuerpo antes de que venga el Inacif y ustedes no cojan lucha para sacarlo y hacer el papeleo. Que digan las cosas como son”, aclararon los parientes del difunto.