Expresidente de la DNCD sobre muerte de Manuel Duncan: “Perdí la razón”

El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Félix Alburquerque Comprés dio su versión sobre el incidente en que resultó muerto el comunicador Manuel Duncan la madrugada de este viernes en un establecimiento de comida rápida en la avenida Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt.

Alburquerque Comprés se entregó a la justicia esta noche tras ser identificado como la persona que le disparó a Duncan, pero antes sostuvo una conversación con la periodista Priena Almonte confesándole las circunstancias en que se dieron los hechos.

“Perdí la razón”, fueron las palabras con la que confirmó ser la persona que -según un video- le propinó dos disparos al exanimador del equipo de béisbol Leones del Escogidos. Reveló que antes de hacer uso de su revólver, fue agredido por el hoy occiso.

“No sé decirte qué fue, supuestamente que a él le cayó cachú en la camisa, el poloché, y él me vio riéndome y pensó que yo me estaba burlando de él”, dijo Alburquerque Comprés.

Agregó que el establecimiento queda cerca de su casa y se paró allí para comerse un hot dog: “Que me dio hambre y punto”.

"Yo estaba en Ferro viendo a Sergio Vargas y nos quedamos parados en una mesa mirando y hablando y así y más na'. Tu me entiendes? Cuando yo digo, señores me voy y Segio siguió volao".

Fue después de salir de la fiesta que paró a comprar los hot dogs.

Enfatizó que después de iniciado el incidente se dispuso a marcharse del lugar, pero que Duncan se abalanzó contra él y lo golpeó.

“Cuando yo digo me voy y este tiguere viene sin yo hacerle nada, y yo le pregunté señor, por qué usted me agrede”, narró.

Indicó que el comunicador andaba con otras personas, las cuales impidieron que le respondiera al golpe que le dio en la cara y que supuestamente también lo agredieron.

“Yo no sé cuál de ellos me lo quitó de encima y luego me agarra porque yo no vi, otro me zarandea, agarrándome como para que él se vaya… Yo lo que quería era irme a mi casa, pero volvieron, me dieron y me dieron y perdí la razón”, narró.

Finalmente manifestó que enfrentará la justicia y que de esta situación lamenta cómo le afectará a sus hijos.

Paso de Félix Alburquerque Comprés en la administración pública

El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, de 59 años, asumió la presidencia de la DNCD en el 2019, tras la renuncia del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz.

Nació en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, y se graduó de la licenciatura en Ciencias Navales de la Escuela Naval, con grado de Alférez de Fragata Marina de Guerra.

Escaló hasta el grado de vicealmirante. Fue representante de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, también subjefe de Estado Mayor Marina de Guerra, (1er Subcomandante General ARD.), director General de Seguridad Militar Puerto Multimodal Caucedo, entre otros cargos más.

En abril del 2021, la Procuraduría General de la República mencionó a Alburquerque Comprés como parte de los funcionarios vinculados a Adán Cáceres Silvestre, apresado por el entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Coral.

Según la Procuraduría, recibió un depósito en el Banco de Reservas, por el cual la Asociación Campesina recibió el pago por valor de RD$525,000 de la (DNCD).