Luego de haberse entregado ante las autoridades de la Procuraduría General de la República, el expresidente de la Dirección Nacional de Control Drogas (DNCD), vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, pasó su primera noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El vicealmirante está señalado como el responsable de ultimar de dos disparos al animador Manuel Duncan en un incidente ocurrido en la madrugada del viernes en un negocio de venta de hot dogs, por lo que se había emitido una orden de arresto en su contra.

Antes de su entrega, Alburquerque Comprés narró su versión de cómo pasó el hecho que llevó a Duncan a la muerte.

Según explicó, luego de salir de una actividad se dirigió a su casa, cuando sintió hambre se trasladó al referido negocio de venta de hotdogs ubicado en la avenida Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt.

"Supuestamente que a él (Duncan) le cayó “cachú” en la camisa, en el poloshirt, y él me vio riéndome y pensó que yo me estaba burlando de él", comentó Comprés.

Sostuvo qué después de originarse el incidente con Manuel Duncan, decidió marcharse del lugar, pero que el animador se abalanzó contra él y lo golpeó.

Indicó que tiene un lado de la cara hinchado producto de los golpes que supuestamente le propinó Manuel Duncan.

Aseguró que el comunicador andaba con otras personas, las cuales impidieron que le respondiera al golpe que le dio en la cara y que supuestamente también lo agredieron.

“Yo no sé cuál de ellos me lo quitó de encima y luego me agarra porque yo no vi, otro me zarandea, agarrándome como para que él se vaya… Yo lo que quería era irme a mi casa, pero volvieron, me dieron y me dieron y perdí la razón”, narró.

Sin embargo, Albuquerque Comprés no narró cómo habría obtenido el arma con la que dio muerte a Manuel Duncan.

De acuerdo con un video que ha trascendido en las redes sociales, Duncan intentó esconderse en el lugar mientras Alburquerque Comprés lo perseguía y una vez el expresidente de la DNCD pasa cerca del lugar donde Duncan se encontraba escondido, éste se abalanza sobre él y ocurren los disparos. Una vez Duncan está tendido en el suelo, dispara por segunda vez.